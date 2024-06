Cómo minimizar el riesgo de que nos roben el móvil este verano

En estas fechas hacemos mucha vida en la calle y es el momento perfecto para viajar. Pero de eso también son conscientes los que desean hacerte pasar un mal trago y quitarte el móvil. Aunque no hay ningún método infalible, deseo compartir contigo algunas recomendaciones para que minimices el riesgo de robo del móvil en estas fechas de verano.

Cómo evitar el robo de tu móvil

Es inevitable que durante nuestros viajes tengamos el móvil en la mano de manera continua para realizar alguna foto o estar comunicados con quien deseamos. En lugares concurridos, es en aquellos en los que se da el caldo de cultivo ideal para robar un teléfono. Mucho cuidado en plazas, lugares turísticos, parques de atracciones, actuaciones callejeras… Antes de sacar el móvil para grabar o hacer una foto, no te va a costar nada echar un vistazo alrededor, por si ves a alguien con actitud sospechosa.

Los medios de transporte también son un lugar en los que, por desgracia, los ladrones se frotan las manos. Las recomendaciones de los cuerpos de seguridad en ese sentido es llevar siempre la mochila o el bolso hacia la parte delantera de nuestro cuerpo. Además, en el caso de las mochilas tampoco cuesta nada poner un pequeño candado de seguridad o apostar por aquellas que tienen alguna combinación.

Las terrazas son objetivos de los ladrones, porque en ocasiones se deja el teléfono encima de la mesa y puede pasar alguien corriendo, en bicicleta o en patinete y cogerlo sin que te des cuenta. Además, lo más probable es que no puedas echar a correr, porque dejar tu mesa sola o al resto de tus acompañantes en esa situación no parece ser la mejor opción. En estos lugares tan turísticos, el móvil debe estar a resguardo.

Uno de los accesorios más interesantes para evitar que nos roben el móvil en lugares muy concurridos es el típico cordón que se ha puesto tan de moda. Encuentras muchísimas soluciones diferentes en lugares como Amazon o AliExpress, y aunque quizá no sea lo más cómodo llevar el teléfono colgado del pecho, para esos momentos en los que estás en plan turístico es algo ideal. Si lo deseas, también te puedes enrollar el cordón en el antebrazo para llevar el móvil cogido con la mano.

Otra opción que estaba muy de moda hace muchos años eran las fundas que se llevaban prendidas del cinturón. No han pasado de moda, y también puedes encontrar fundas adaptadas a los tamaños actuales. La ventaja además es que pueden quedar ocultas si usamos una chaqueta. Una buena forma de esquivar el robo del móvil en verano.

A veces todo falla

Evitar darles ocasiones a los ladrones es la mejor medida de protección. Por eso, ser bastante discreto en el uso del teléfono cuando estamos en lugares demasiado concurridos ayudará a minimizar el riesgo. Pero hay ocasiones en las que un simple descuido nos amarga la jornada, así que lo más indicado, además de interponer la correspondiente denuncia, es tratar de no perder ningún dato de los que tienes en tu teléfono. Para ello, activa previamente las copias de seguridad automáticas en la nube, de esta manera, cuando tengas un nuevo dispositivo, podrás volcarla en él y no haber perdido ningún recuerdo.

También puedes tratar de localizar el dispositivo; tanto los móviles Android como el iPhone cuentan con sistemas para ello. Puede ser de ayuda por si te aventuras a moverte por la zona en la que se encuentra, pero recuerda que lo más indicado es contar con la ayuda de algún agente de la autoridad si está próximo. Obviamente, si tu teléfono robado da como localización el interior de una vivienda, no puedes ponerte a llamar a los timbres o tratar de entrar. Comunícalo siempre a la policía.

Si has tenido la mala fortuna de que te han robado el móvil, trata de minimizar ese incidente, ya que si cuentas con copias de seguridad, no habrás perdido lo más importante: vídeos, fotografías y recuerdos, además de datos personales.

Todas estas medidas pueden ser buenas aliadas para evitar el robo del móvil durante tus vacaciones. Consulta también la posibilidad de tener un seguro de móvil que tenga en cuenta esta opción. Mucho cuidado, porque durante el artículo me he referido al robo, pero lo que se produce siempre es un hurto, ya que no suele haber violencia. No todos los seguros protegen contra el hurto, así que antes de contratar una póliza investiga bien qué es lo que estás contratando. Hay que evitar que el robo del móvil este verano se materialice.