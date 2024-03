¿Por qué los móviles Nokia de los 90 eran prácticamente indestructibles?

Hubo un tiempo, hace algo más de 20 años, en los que electro teléfonos móviles eran unos dispositivos que no estaban al alcance de cualquiera. Actualmente, los precios de un smartphone de alta gama tampoco son una cuestión desdeñable, pero no hay ni punto de comparación en cuanto a la resistencia que ofrecía uno y la que ofrece otro. En este artículo vamos a hacer un viaje en el tiempo a los móviles de los años 90, pongamos por ejemplo, los de la marca Nokia, conocidos por su extraordinaria resistencia a los impactos. ¿Por qué eran prácticamente indestructibles?

La resistencia de los Nokia

Quizás uno de tus primeros teléfonos móviles fue un Nokia. Así fue en mi caso, un 14 de diciembre de 2000 adquirí por 21000 pesetas, 120 euros, el que sería el primero de no interminable lista de teléfonos móviles que me han ido acompañando a lo largo de mi vida. Era un Nokia 3210, un dispositivo elegante de color gris y que se caracterizaba por no tener antena extraíble. Ese teléfono me acompañó hasta el año 2002, momento en el que ya comenzaron a aparecer dispositivos con características más avanzadas, como una primigenia pantalla a color. Pero donde se encuentre el encanto de ese Nokia 3210, con su juego de la serpiente, teclado y pantalla minúscula, que se quite todo lo demás.

Tanto ese como cualquiera fabricado en aquella época era capaz de aguantar prácticamente de todo. No sé la de veces que el teléfono se me escurrió de las manos y cayó al suelo sin tener ningún tipo de daño, a lo sumo, que la carcasa se desprendiese, pero nada más. En la actualidad, protegemos nuestros dispositivos móviles con fundas y cristal templado, ya que de no hacerlo una caída suele resultar fatal. La razón es muy simple, el metal, delgado y el vidrio se han convertido en los elementos principales de un teléfono móvil moderno.

En aquella época, el plástico de buena calidad era el que daba soporte a tu teléfono móvil. Tenía la virtud de absorber muy bien cualquier tipo de impacto, y una caída no dejaba de ser una anécdota. Por otro lado, los móviles Nokia se caracterizaban por un diseño sencillo en el que la pantalla era muy reducida y no tenía sensibilidad. La funcionalidad primaba sobre el aspecto estético, aunque hay que decir que Nokia fabricó teléfonos que enamoraban a la vista. Buena prueba de ello era el diminuto 8210.

Pantallas que no eran un problema

Es obvio que cuando en un teléfono móvil la pantalla se reduce de tamaño, los problemas también decrecen. En aquella época, utilizaba los teléfonos para lo que estaban ideados, realizar llamadas y mandar SMS. Probablemente, un Nokia 3210 sería capaz de aguantar con soltura el impacto de una piedra prácticamente sin despeinarse.

En cuanto al interior, se trataba de una tecnología muy simple. En la actualidad, los teléfonos móviles son auténticas computadoras, con cifras escandalosas de memoria y de RAM. Pero allí había lo que había, pocos componentes y destinados a proporcionar funcionalidad. Por tanto, se reducía la capacidad de que el teléfono presentase un mal funcionamiento.

El caso extrema de resistencia de un teléfono Nokia lo presencié con una caída por el hueco de la escalera desde un noveno piso. Llegó al suelo y cada parte del teléfono estaba por un lado, la batería, la tapa, la tarjeta SIM se desprendió… pero una vez unidos todos los elementos el teléfono arrancó y volvió a funcionar como si nada hubiera pasado.

Todavía quedan muchos teléfonos móviles antiguos en los cajones, y si quieres volver a revivirlos lo tienes muy sencillo, compras una batería compatible en cualquier tienda online y ya lo tendrás funcionando. ese cambio de tendencia que nos ha llevado a tener en nuestras manos, teléfonos, tremendamente sofisticados, nos hace echar la vista atrás y esbozar una sonrisa con aquellos dispositivos que eran tan resistentes. Eso sí, el agua era su talón de Aquiles, algo que actualmente ya no supone ningún inconveniente. Pero la resistencia de los móviles Nokia era algo digno de estudio y todavía se recuerda.