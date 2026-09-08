Luis de la Fuente lidera el poderío español en el Balón de Oro de entrenadores

Luis de la Fuente ya está entre los mejores entrenadores del mundo. El seleccionador español ha sido incluido en la lista de candidatos al Balón de Oro de entrenadores después de completar un ciclo histórico al frente de España. La Federación celebró su nominación con un mensaje rotundo: «Campeón del mundo —y de Nations, y de Europa—… ¡El míster tenía que estar en la lista!». Una candidatura incontestable después de llevar a la Selección a conquistar de manera consecutiva los tres grandes títulos internacionales.

Nominated for the 2026 Men’s Coach of the Year ⬇️ Mikel Arteta – Arsenal

Luis de la Fuente – Spain national team

Unai Emery – Aston Villa

Vincent Kompany – Bayern Munich

Luis Enrique – Paris-SG pic.twitter.com/pP1pYnK9sl — Ballon d’Or (@ballondor) September 8, 2026



El Mundial de 2026 es el argumento definitivo de Luis de la Fuente. El técnico de Haro condujo a España hacia la segunda estrella de su historia y culminó un proyecto que comenzó con la Nations League de 2023 y alcanzó una nueva dimensión con la Eurocopa de 2024. Tres títulos construidos desde la gestión del vestuario, la confianza en los jóvenes y una evolución futbolística que permitió a España abandonar la posesión estéril para convertirse en un equipo más vertical, valiente y demoledor. Su conocimiento de futbolistas como Lamine Yamal, Nico Williams o Pau Cubarsí, a los que acompañó desde las categorías inferiores, también ha resultado fundamental para consolidar una generación campeona.

La competencia será enorme. Mikel Arteta aparece respaldado por la Premier conquistada con el Arsenal y por haber llevado al equipo londinense a la final de la Champions. Unai Emery vuelve a estar entre los elegidos después de agrandar su leyenda en la Europa League con el Aston Villa. Vincent Kompany ha recuperado el dominio del Bayern en Alemania, mientras que Luis Enrique presenta una candidatura poderosa tras otro curso repleto de títulos con el Paris Saint-Germain. Frente a todos ellos aparece Luis de la Fuente, el entrenador que ha hecho campeona del mundo a España y que puede cerrar su inolvidable ciclo levantando también el Balón de Oro.