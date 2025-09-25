Detenido por robar nueve comercios en Valencia a punta de cuchillo y a plena luz del día

Agentes de la Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Valencia a un varón de nacionalidad española y 65 años de edad como presunto autor de robos en nueve comercios. Los perpetraba esgrimiendo un cuchillo de grandes dimensiones con el que amenazaba a los empleados para que le entregaran el dinero de las cajas registradoras de los establecimientos que asaltaba. El detenido cuenta con varios antecedentes por delitos contra el patrimonio y lesiones. Todo ello, según fuentes de la Policía Nacional.

La investigación policial había arrancado en el mes de julio. Fue entonces, cuando los agentes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial tuvieron conocimiento de una serie de atracos en comercios ubicados en el centro de la ciudad de Valencia.

Fruto de sus investigaciones, los agentes averiguaron que los robos con violencia e intimidación guardaban similitudes. Así, el autor accedía a los establecimientos a plena luz del día, cuando estaban abiertos al público. Y amenazaba con un cuchillo a los empleados para que le diesen el dinero recaudado hasta ese momento.

Finalmente, con la colaboración de un agente que se hallaba franco de servicio, se pudo localizar en una céntrica calle de Valencia al presunto autor de los robos. Un hombre cuyas características físicas coincidían plenamente con las aportadas a la Policía por las víctimas.

Los agentes establecieron un dispositivo para llevar a cabo la detención del sospechoso, que se ha producido coincidiendo con el momento en que perpetraba un nuevo atraco en otro comercio. Así, los agentes pudieron detenerlo en las inmediaciones del conocido Mercado de Colón, en la ciudad de Valencia.

El detenido ha pasado a disposición de la autoridad judicial. Ahora, se le imputa la presunta autoría de nueve delitos. Todos ellos, por robo con violencia e intimidación. Como se ha dicho, el detenido cuenta con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio y lesiones.