Detenido un argelino de 28 años a quien se atribuyen 70 robos en vehículos en Turís (Valencia)

Agentes de la Guardia Civil han detenido en la localidad de Turís, en Valencia, a un hombre de 28 años y nacionalidad argelina como supuesto autor de 19 robos en el interior de vehículos. Es la cuarta detención de este hombre, a quien en total se le atribuye la autoría de 70 robos en el interior de vehículos.

Turís es un pequeño municipio de algo menos de 8.000 habitantes. Está ubicado en la comarca de la Ribera Alta, en la provincia de Valencia. En esa localidad, la Guardia Civil ha constatado una nueva oleada de robos con fuerza en el interior de vehículos. Y ese hecho, es el que ha puesto en marcha la investigación en lo que atañe a este caso. El modus operandi de esos robos en el interior de vehículo ha sido siempre el mismo: fractura, daños y robo de los enseres personales que había en el interior.

Las indagaciones y pesquisas llevadas a cabo por los agentes apuntaban a una persona en concreto. Un joven argelino de 28 años, que ya había sido detenido con anterioridad como presunto autor de otros 53 robos en el interior de vehículos.

Al detenido, se le atribuyen ahora los siguientes delitos: robo con fuerza en el interior de vehículos, hurto en el interior de vehículos y daños. Las diligencias han sido entregadas a un juzgado de Requena, también en Valencia. Ese juzgado, ha prohibido al joven entrar y residir en las localidades de Chiva y Turís.

Se da la circunstancia de que, tal como publicó OKDIARIO en agosto de 2024, un varón de origen marroquí y 25 años de edad resultó detenido por agentes de la Guardia Civil como presunto autor de los robos en el interior de siete vehículos. En aquel caso, en otra localidad valenciana, Oliva. Para ejecutar los robos, el ladrón utilizaba un método similar al ahora detenido en Turís, fracturaba los cristales de las ventanillas de los vehículos con piedras de gran tamaño. Una vez accedía al interior de los coches, sustraía los objetos personales que hallaba. Todo ello, según fuentes de la Guardia Civil.