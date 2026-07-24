Cinco detenidos por una oleada de atracos cuchillo en mano en establecimientos de Valencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia y Málaga a cinco varones, todos de nacionalidad española, como supuestos autores de cuatro atracos en un salón de juegos, un restaurante y dos joyerías en localidades de la provincia de Valencia. Los detenidos utilizaban un cuchillo de grandes dimensiones para amedrentar a los empleados de los locales en que se perpetraban los atracos. Con ese arma, llegaron a causar heridas a un joyero que se resistió.

Además, ocultaban sus rostros bajo cascos de moto y usaban dedos postizos para dificultar su identificación. Huían sobre motocicletas, que habían sido previamente sustraídas. Para el considerado como cabecilla del grupo, la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional.

La Policía Nacional ha logrado recuperar varios relojes de alta gama, otros efectos de joyería y las seis motocicletas previamente sustraídas que habían utilizado en sus atracos, y que han sido devueltas a sus legítimos propietarios.

La investigación, según la Policía Nacional, arrancó en abril. En ese mes, se produjo el primero de los atracos. En concreto, en un local de juegos ubicado en Benimàmet, en Valencia. Allí, un varón accedió al interior del local portando un casco de moto, guantes y un cuchillo de grandes dimensiones con el que amedrentó a la empleada, a la que exigió el dinero de la caja. Esta última, asustada, le entregó los 25 euros que hasta ese momento había. A continuación, el hombre huyó en una moto. Posteriormente, los agentes descubrieron que el vehículo utilizado en la huida era robado.

A principios de mayo, un hombre entró por la puerta trasera en un restaurante de comida rápida de Burjasot, también en Valencia. De nuevo, cuchillo en mano. Una vez en el interior, amenazó con el arma a los trabajadores, exigiéndoles que le abriesen la caja fuerte.

Como no lo conseguía, agarró de un brazo a una de las trabajadoras y le puso el cuchillo en el cuello para asegurar su huida. Fuera, le esperaba otro hombre, que conducía una segunda motocicleta, igualmente robada. En este caso, en San Antonio de Benagéber, también en Valencia.

Transcurrieron otros cinco días. Y un varón de «buena apariencia» accionó el timbre de una joyería, al que desde el establecimiento franquearon el paso. Una vez dentro, el sospechoso abordó por la espalda al propietario. Le dijo que llevaba un cuchillo y se produjo un forcejeo.

El asaltante sacó un cuchillo de una mochila que, según la Policía, intentó supuestamente clavar en el cuello del propietario, al que causó lesiones por las que tuvo que recibir asistencia médica. Según los agentes, el asaltante portaba peluca, gafas y dedos postizos. Con ello, intentaba dificultar su identificación. Huyó, luego, en una motocicleta, igualmente sustraída días antes, que conducía otro varón.

Finalmente, el 19 de mayo, supuestamente los mismos autores perpetraron un cuarto atraco en otra joyería de Valencia. De nuevo, entró primero un hombre con peluca y vestimenta similar a la del atraco a la otra joyería. Esta vez, pregunto por unas alianzas. Y, por sorpresa, sacó un cuchillo. Exigió la apertura de la caja fuerte bajo amenazas de muerte, según la policía.

Luego, entró en la joyería otro hombre con un casco integral, guantes y una bolsa de grandes dimensiones en la que ambos introdujeron lo sustraído. A continuación, huyeron sobre otra motocicleta sustraída días antes.

La investigación condujo a los agentes hasta una vivienda unifamiliar de Bétera, en Valencia. Tras la entrada y registro posterior, la Policía recuperó la motocicleta supuestamente utilizada en el último atraco, así como la caja de caudales y varios relojes de alta gama procedentes del robo.

La Policía averiguó, también, que los objetos iban a ser introducidos en el mercado irregular. También han sido detenidos quienes iban a recepcionar esos objetos para encargarse de esa labor.

Los investigadores supieron después que el supuesto cabecilla perpetraba otro atraco de similares características en Málaga. Y que, para ello, había presuntamente robado una moto en Torremolinos. Tanto el citado como quien le acompañaba fueron detenidos cuando se disponían a coger la moto para, supuestamente, efectuar el nuevo atraco.

En total, han sido detenidos cinco varones; se les imputan los presuntos delitos de robos con violencia e intimidación. Todos contaban con numerosos antecedentes por hechos similares.