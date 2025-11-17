Se apaga la alarma Huijsen: no tiene lesión y estará contra el Elche

Dean Huijsen estará el próximo domingo en el Martínez Valero para disputar el encuentro que enfrentará a Elche y Real Madrid. El central, que ha sido desconvocado con España por las molestias musculares que arrastraba desde el pasado viernes y que no le permitirán jugar el martes contra Turquía, no sufre lesión. Tras ser examinado por los servicios médicos del club blanco se ha descartado alguna dolencia y el tratamiento a llevar a cabo serán dos días de reposo. No estará en la sesión de este lunes ni en la del martes, mientras que se espera que el miércoles empiece a trabajar con normalidad.

Por otro lado, hay que recordar que el pasado viernes también se conoció a Mbappé y Camavinga quedaban con Francia para jugar el encuentro contra Azerbaiyán. Ambos también estarán contra el Elche el próximo domingo en el regreso del fútbol de clubes.

Mbappé, que ya sufrió hace unas semanas un esguince, no ha necesitado de pruebas y sólo reposo para terminar de recuperarse. Respecto a Camavinga, su caso es que sufre una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo y ya ha pasado pruebas en Madrid, descartando que pueda ser algo grave más allá de una sobrecarga. Al igual que su compatriota, no peligra que entre en la convocatoria ante el Elche.