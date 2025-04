El Real Madrid mete el primer «gol» de la final: le quita al Barcelona su hotel fetiche en Sevilla

El Real Madrid ya ha marcado su primer gol en la final de la Copa del Rey cuando todavía quedan 48 horas para que comience el partido en La Cartuja. La entidad blanca le ha quitado al Barcelona su hotel fetiche en Sevilla y le ha pegado el primer golpe en este Clásico que se presenta apasionante dentro del césped. Ambos equipos llegarán a la ciudad hispalense este viernes para comparecer ante los medios y entrenarse en el escenario de la final.

El Real Madrid se alojará en Sevilla en el NH Collection. Este hotel es el lugar habitual que los blancos siempre han elegido para sus viajes a la ciudad hispalense durante los últimos años. Tanto para jugar contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán como para acudir el Benito Villamarín y medirse al Real Betis.

Lo curioso de esto es que el Barcelona, que en años anteriores había acudido a otros hoteles de la capital andaluza, llevaba varios desplazamientos consecutivos alojándose en el NH Collection. De hecho, con Hansi Flick esta temporada para jugar contra Sevilla y Betis siempre ha sido así. Es su hotel fetiche.

Pero el «gol» que ha recibido el Barcelona es que no podrá alojarse en el NH Collection antes de la final. El Real Madrid no es que haya sido más rápido, es que simplemente tiene más antigüedad en este hotel. Y eso prevalece en este tipo de cosas a la hora de elegir. Por lo tanto, serán los blancos los que se alojarán en este hotel y no el Barça.

El Barcelona estará más cerca de La Cartuja

Por lo tanto, el Barcelona ha tenido que renunciar a su hotel fetiche en Sevilla y ha tenido que elegir otro lugar. Más cerca del estadio de la final, eso sí. La plantilla azulgrana se alojará en el Barceló Sevilla Renacimiento, a menos de 3 kilómetros de La Cartuja. Únicamente a seis minutos en bus. El Real Madrid se encuentra a 7,1 kilómetros del estadio de la final (unos 17 minutos de desplazamiento).

Esa es la ventaja que tendrá el Barcelona para esta final de la Copa del Rey. Que su desplazamiento hasta el estadio será mucho más corto. La plantilla culé volará este viernes a Sevilla a partir de las 10:30 y aterrizará a las 12:00 del mediodía. Su regreso se efectuará el domingo a las 12:00 y llegarán a Barcelona a la 13:30 horas. El Real Madrid, por su parte, llegará a la capital andaluza a las 16:00 de la tarde.

Hansi Flick y un jugador del equipo culé comparecerán ante los medios de comunicación en el estadio de La Cartuja a las 17:15 horas. Poco después, a las 18:00, entrenarán en el escenario de la final. Por otro lado, Carlo Ancelotti y un futbolista madridista atenderán a los medios a las 19:15 y desde las 20:00 horas se entrenarán en el estadio sevillano.