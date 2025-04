Ancelotti: «Alaba y Camavinga tendrán complicado llegar al sábado»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras el encuentro que enfrentó a Getafe y Real Madrid en el Coliseum. Los blancos ganaron 0-1 con un gran gol de Arda Güler y siguen vivos en la lucha por la Liga. Los madridistas siguen a cuatro puntos del Barcelona cuando restan cinco partidos por disputarse y un enfrentamiento directo entre ambos.

Ancelotti comenzó hablando de Camavinga y Alaba: «Son molestias musculares en la pierna y es complicado que puedan jugar el sábado». A continuación, analizó la segunda mitad: «Disgustado no, porque había que sumar tres puntos. En la segunda mitad sufrimos. Güler ha jugado como interior, a su manera y con mucha calidad. Tiene mucha calidad. Su futuro va a ser de interior, más que adelante. Como pivote a día de hoy podría ser una locura, pero en el futuro».

Sobre el favoritismo de la final: «Es una final, puede ser que lleguen como favoritos, pero una final es una final y todo puede pasar». «Hemos buscado más solidez atrás, pero nos falta un poco de efectividad enfrente. Hay que ser más efectivos», comentó.

«Será un 4-4-2 con seis medios y ningún delantero. Hay que defender bien en una final», comentó sobre el sistema de la final. También habló de Endrick: «Ha tenido dos oportunidades. En la primera mejor no lo podía hacer, y en la segunda no puede hacer lo que ha hecho, no puede ser un club de teatro. Eso no se hace».

«Brahim ha tenido un poco de bajón en los últimos partidos, pero ha cumplido bien y ha hecho un partido muy completo en todos los sentidos», explicó. Por último, habló sobre la racha de Rodrygo: «A nivel estadístico tiene que jugar, ya que si no ha marcado en este tiempo, en los partidos importantes lo hace, por lo que confío plenamente en él».