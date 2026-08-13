Cuatro argelinos detenidos tras la interceptación de una lancha con 24 ilegales procedentes de Argelia

Cinco varones, cuatro de ellos argelinos y uno español, han sido detenidos por la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera en el transcurso de una operación contra una organización criminal que introducía a ilegales y menores no acompañados (menas) en España procedentes de las costas de Argelia. En concreto, a Águilas, a la Región de Murcia. Para ello, utilizaba lanchas rápidas, que abastecían de combustible en alta mar. En el momento de ser interceptada, la lancha transportaba a 24 argelinos que pretendían entrar en situación irregular a España. De ellos, cuatro eran menores. Según la Policía Nacional, los argelinos que entraban en situación irregular pagaban por estos viajes entre 6.000 y 10.000 euros.

En el transcurso de la citada operación, los agentes han practicado dos registros: uno, en una vivienda de Alicante, donde han intervenido un revólver y 10 cartuchos, y otro en una finca de Muchamiel, también en Alicante, donde intervinieron una lancha semirrígida de motor de gran caballaje, utilizada por la trama, una furgoneta y el remolque con que transportaban la citada embarcación hasta el mar.

La investigación arrancó a primeros del pasado mes de julio, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que se iba a producir la llegada de una lancha rápida a las costas de Águilas, en la Región de Murcia, con 24 argelinos a bordo, de los que cuatro eran menores. La embarcación fue detectada enfrente de las costas murcianas, cuando iba a ser provista de combustible por una segunda nave para continuar, a continuación, con su trayecto.

Al ser descubiertos, los tripulantes obligaron a los argelinos que viajaban en la embarcación a saltar al mar, sin prestarles ningún tipo de elemento de supervivencia acuática. Luego, a bordo de la lancha, emprendieron la huida a mar abierto.

En su huida, la embarcación dio un giro brusco. Una de las hélices impactó en el cuerpo de uno de los menores que se habían visto obligados a saltar al mar, de 15 años. Ese impacto provocó al menor heridas en el pectoral derecho y en ambas extremidades, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital tras su rescate de las aguas en alta mar. Una vez en el hospital, ha necesitado ser intervenido de urgencia.

A la huida en alta mar siguió una persecución en condiciones climatológicas adversas. Finalmente, fueron detenidos los cuatro varones que estaban al cargo de la embarcación por los delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, contrabando, lesiones y desobediencia grave a los agentes de la autoridad. Los detenidos fueron puestos más tarde a disposición judicial. Para dos de ellos, se decretó el ingreso en prisión.

Además, hay un quinto detenido, a quien se imputa pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular y tenencia o depósito de sustancias inflamables, explosivas o incendiarias. Se trata de la persona que suministraba el combustible a la lancha en alta mar.

Muchos de los pasajeros de la embarcación que fueron obligados a saltar al mar por los tripulantes tuvieron que ser atendidos con maniobras cardiorrespiratorias. Habían tragado mucha agua porque no sabían nadar.

Otros tuvieron que ser atendidos, también, por heridas de primer y segundo grado en glúteos y piernas, porque al cargar los motores de la embarcación cuando esta se encuentra en marcha para no perder tiempo, una parte de la gasolina se derrama y entra en contacto con la piel humana.