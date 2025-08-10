La rajada de Bartra contra los árbitros tras la lesión de Isco: «Si se paran antes, estas cosas no pasan»

El Real Betis disputó ayer el último amistoso de preparación antes del comienzo liguero. La XXXV edición del Trofeo Costa del Sol se saldó victoria del anfitrión, un Málaga CF que se impuso por 3-1 ante los verdiblancos. La derrota no fue la peor noticia del partido para los de Manuel Pellegrini. Isco Alarcón tuvo que ser sustituido al descanso tras recibir un golpe en el tobillo izquierdo, zona ‘tocada’ desde su operación en mayo de 2024. Además de los evidentes gestos de dolor sobre el terreno de juego, las alarmas se dispararon después de que Isco abandonara La Rosaleda con muletas y Bartra criticó la permisividad arbitral.

La intensidad de la patada recibida por el jugador bético sorprendió por el contexto del partido. David Larrubia, autor de dos goles en el encuentro, derribó a Isco tras golpear su tobillo izquierdo. La acción no tuvo ningún castigo para el jugador más allá de la falta, pero sí tuvo consecuencias para un Real Betis que podría perder a uno de sus referentes para el debut en Liga. La permisividad arbitral también fue uno de los motivos de la pela entre jugadores del Como y el Betis el pasado 6 de agosto.

En declaraciones en zona mixta tras el final del partido, Marc Bartra respondió a las preguntas de los medios sobre la posible lesión de Isco y la permisividad arbitral durante la pretemporada. «Es más de lo mismo, patadas a destiempo. Si se paran antes, estas cosas no pasan», declaró el defensa bético. El catalán tiró de optimismo respecto a la situación de su compañero: «Esperemos que se quede en un golpe».

Isco, ídolo de David Larrubia

Sobre el césped de La Rosaleda se pudo apreciar a Larrubia conversando con Isco y, aparentemente, disculpándose por su acción. En su paso por el micrófono de 101TV Málaga, el malagueño comentó la jugada. «He hablado un poco con él cuando ha ocurrido el percance. Muy simpático, muy bueno conmigo. Espero que esté bien, que le he dado una patada y se ha lesionado», reconoció tras el encuentro.

Isco es uno de los ídolos de David Larrubia. Como malagueño y aficionado del equipo de la ciudad, este jugador de 23 años creció con aquel Isco que deslumbró al fútbol europeo en el Málaga de Manuel Pellegrini. Cuando se confirmó la presencia del Real Betis en el Trofeo Costa del Sol, Larrubia lo tuvo claro. «Su camiseta ya tiene dueño. Hablé con él y se la pedí por redes sociales. La verdad es que me contestó súper amable y me dijo que la íbamos a intercambiar, así que la de Isco ya tiene nombre», confesó el atacante a Málaga Hoy el pasado mes de julio. Un intercambio que se desconoce si llego a producirse tras el rifirrafe, pero que no se vio sobre el verde de La Rosaleda.