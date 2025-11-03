Arrasate a Abde: «Vamos 3-0 y me haces eso a mí…»

«Vamos 3-0 y me haces eso a mí…no hagas eso». Las imágenes de TV captaron a Jagoba Arrasate dirigiéndose al delantero marroquí del Betis Abde después de que éste intentara un filigrana junto al banquillo del Mallorca. «Tengo confianza con él y me escucha», explicó el entrenador al final del partido de ayer en La Cartuja. El corto diálogo entre técnico y futbolista, con el primero agarrando de las manos con cariño al segundo, ya forma parte de la iconografía de este Betis-Mallorca. que acabó con clara victoria de los andaluces por tres goles a cero, todos marcados en la primera parte.

«Vamos 3-0 y me haces eso a mí… No hagas eso». 🤔 Arrasate y Abde. #DeportePlus pic.twitter.com/pXEueTHqLz — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 2, 2025

«Hizo una filigrana y el banquillo se quejó. Entonces me levanté y le dije de buenas formas lo que pensaba de lo que había hecho. Él me escucha y lo entiende y a partir de ahí no ha pasada nada más», relató Arrasate en la sala de prensa. El entrenador se había abrazado con el delantero antes de empezar el encuentro, ya que le tuvo en Osasuna, cedido por el Barcelona, en la temporada 23.-24.

Arrasate, de hecho, intentó fichar a Abde para el Mallorca en el verano de 2024, tras haber llegado al club bermellón procedente de Osasuna, pero el alto precio que pidió por él el Betis descartó la operación. El extremo, que marcó ayer el 3-0 al aprovechar un pase desde la banda de Antony, ha acabado asentándose en el club sevillano y ahora mismo disfruta de la vitola de internacional, pero hubo un momento en el que tuvo opciones reales de ser mallorquinista.