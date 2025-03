Aitana desvela la curiosa manía que tiene antes de los conciertos

Aitana: Metamorfosis se ha convertido en uno de los proyectos más acertados de la plataforma de Netflix. El pasado 2024, la cantante catalana sorprendió al comunicar que se encontraba trabajando con la plataforma de la N roja para poder mostrarle al mundo su cara más desconocida. Y es que, desde que salió de la Academia de Operación Triunfo, la artista ha experimentado un cambio completamente arrollador en su vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Por ello, ahora, con la emisión de este proyecto, el público está teniendo la oportunidad de conocer a Aitana Ocaña Morales, la mujer que se encuentra bajo la piel del fenómeno musical.

El proyecto se encuentra disponible al completo, exclusivamente, para los suscriptores de la plataforma de pago. Un trabajo que cuenta con la producción de Komodo Studio y está compuesto por seis episodios. Y es que, gracias a esto, el público ha podido conocer algunas de las inquietudes, miedos y rutinas de la catalana. De hecho, una de las costumbres de la cantante que más ha dado qué hablar es la que realiza antes de sus conciertos. Un proceso completamente desconocido para el público, pero muy habitual en el ámbito musical. Pero, ¿de qué se trata?

Tal y como se ha podido ver, antes de subirse al escenario, Aitana necesita 25 minutos para poder calentar su voz y tenerla lista. Un momento de paz y calma que ejecuta en compañía de una botella con un tubo. Pero, aunque muchos pueden pensar que la artista bebe el contenido para poder poner a punto su voz, la realidad es completamente diferente.

Y es que, Aitana utiliza una botella con agua y un tubo para soplar y calentar la voz y las cuerdas vocales. «Es una técnica muy sencilla y efectiva para calentar y rehabilitar la voz cuando la tenemos cansada o tenemos alguna molestia que nos impide tener la voz del todo bien», explican los expertos. «Es un descubrimiento superfácil y barato para avanzar con el tema de la voz», dice una profesora de técnica vocal.

El mayor miedo de Aitana

Gracias a la emisión de su documental en Netflix, los fans de Aitana también ha podido conocer algunos de los mayores miedos de la artista. De esta manera, la joven se ha sincerado. «Desde que tengo uso de razón, siempre he pensado que algo malo tenía y que iba a morir joven», confiesa. Además, ha explicado que tiene miedo de realizarse analíticas o pruebas médicas por si obtiene resultados negativos.

«Llevo seis años sin hacerme una analítica, porque me da miedo que me digan que algo no está bien. Creo que no hay nada que no me dé miedo. Es una cosa que tengo dentro y lucho con ello todos los días. Me da miedo morirme por mis padres», confiesa en el documental. Unas declaraciones con las que la joven, de 25 años, ha dejado claro que no está viviendo su mejor etapa a nivel personal.