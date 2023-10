‘El Hormiguero’ recibe esta noche a un invitado que dejará sin palabras a Pablo Motos

Tras la visita de dos actores como Blanca Suárez y Enric Auquer, El Hormiguero recibe esta noche a uno de los políticos más queridos (y también odiados) de nuestro país como invitado. Pablo Motos tendrá hoy que luchar por cumplir con su horario y por poder hablar en su propio programa.

Miguel Ángel Revilla se sentará por enésima vez en el plató para analizar la complicada situación política después de la fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo. En estos momentos Pedro Sánchez tiene el encargo de intentar formar Gobierno, pero las negociaciones se han complicados en los últimos días.

La nueva vida de Revilla tras las elecciones

Pero también podrá hablar de la situación personala que atraviesa en estos momentos después de las elecciones municipales y autonómicas del pasado mes de mayo. El pasado mes de julio dejó el cargo de presidente de Cantabria a la popular María José Sáenz de Buruaga, momento en el que anunció que abandonaba la política de manera profesional.

Pese a lo anunciado no ha dejado su puesto, por lo que ahora mismo es el líder de la oposición y no hay una fecha para nombrar a su sucesor al frente de los regionalistas. Tendrá que explicar ante la audiencia de El Hormiguero cuáles son sus planes de futuro y qué espera de una legislatura de la que parece que no se irá tan fácilmente.

Su última visita al programa fue con una gran fiesta con motivo de su 80 cumpleaños el pasado mes de enero. En ella se vivió un emocionante momento cuando quiso mostrar su amor a Aurora, su mujer, que fue operada solo unos meses antes por un cáncer de colon, además de tener que recibir quimioterapia.

Fue la enfermedad de ella la que le hizo dudar si presentarse a la reelección como presidente, pero todo parece ir bien. Es de esperar que el invitado de El Hormiguero informe a los espectadores cómo se encuentra su mujer en estos momentos.