El participante de ‘La isla de las tentaciones 9’ que apareció en un reportaje de ‘Equipo de investigación’

No se nos ocurren dos programas más diferentes que La isla de las tentaciones y Equipo de investigación. Mientras uno es el reality de parejas que se llena de infidelidades en cada edición, Gloria Serra y los suyos ponen el foco en asunto mucho más serios, llegando a tocar crímenes sangrientos. Eso sí, también tienen hueco para hablar de algunos de los personajes más importantes de la red, como podría ocurrir con ZonaGemelos y como ya hicieron en el pasado con Amadeo Llados. Recordemos que se trata de un gurú de la red que odia a los mileuristas y que recluta a jóvenes de todo el mundo para ganar grandes cantidades de dinero, al menos eso promete.

En febrero del año 2024, el espacio de laSexta pudo viajar hasta la mansión de este polémico personaje, donde recibía a un gran grupo de alumnos dispuestos a seguir sus pasos y que había pagado una importante cantidad de dinero por poder charlar con él y pasar unas horas en su casa. Allí se supone que reciben consejos de primera mano de este influencer, algo que las cámaras pudieron comprobar y grabar.

En aquel momento era un desconocido absoluto, pero entre los jóvenes sin camiseta que pendían un selfie con Amadeo para subir a sus redes sociales estaba Rodri, actual concursante de La isla de las tentaciones. Aunque ahora no presuma de este discurso, el joven sí que lo hacía en sus redes sociales hasta hace no mucho.

Antes de saltar a la fama por el programa de Telecinco, presumía de estar en mitad de un gran cambio personal gracias a Llados y sus cursos: «De ser un desgraciado a generar más de 20.000 euros al mes», decía en algunos vídeos en los que aseguraba que «solo tenía una opción: ganar».

En aquel momento daba las gracias a esta disciplina, ya que pudo alejarse de los malos hábitos y compañías que le hacían estar en una espiral destructiva. «Era un chico que hace 5 meses estaba metido en las drogas, tenía un entorno muy perjudicial. Contacté con él y conecté», de esta forma le ayudó a salir de ese pozo.

El dineral que ganaba antes de aparecer en ‘La isla de las tentaciones 9’

En varios vídeos que ahora se han viralizado tras su aparición en La isla de las tentaciones, el propio Rodri presume de que había pasado a ganar cantidades de dinero inalcanzables para la mayoría. «Me dijo que para atraer lo externo primero tenía que trabajar en mí. Pasé de ganar 7.000 euros mensuales como coach online a alcanzar los 16.000 este mes», todo gracias a estos cursos.

Aunque no lo menciona, o al menos no se ha visto en televisión, parece que las enseñanzas de Llados le han calado y siguen muy presentes en su vida. Muchos espectadores han querido destacar que ha pronunciado frases como «si tienes panza, es un insulto para tu persona», que se parecen mucho a las que el propio Amadeo lanza en sus vídeos, metiéndose con las personas que no tienen un físico trabajado en gimnasio como el suyo, asegurando que la mayoría del planeta «tiene panza» y por eso son «mileuristas».