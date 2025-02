Hallados muertos el actor Gene Hackman y su mujer junto al cadáver de su perro en su casa en Nuevo México

El mundo de la interpretación está de luto. Horas más tarde de haber conocido el trágico fallecimiento de Michelle Trachtenberg, actriz de Gossip Girl, a los 39 años, ha llegado una nueva e impactante noticia que tiene que ver con uno de los actores estadounidenses más conocidos en todo el mundo. El cuerpo de Gene Hackman, ganador de dos premios Óscar, cuatro Globos de Oro y dos BAFTA, ha sido encontrado sin vida en su casa de Nuevo México el pasado miércoles 26 de febrero. Pero no todo queda ahí, ya que ha sido encontrado junto al de su mujer Betsy Arakawa. Además, tal y como ha confirmado el portal New Mexican, junto a ellos también se encontraba el cadáver de su perro. Por el momento, no se han hecho públicas las posibles causas de estas muertes ni cuándo se produjeron exactamente. Eso sí, se ha abierto una investigación para poder esclarecer los hechos.

El actor Gene Hackman, nacido en California en 1930, ganó 2 premios Oscar, 4 Globos de Oro y 3 BAFTA a lo largo de toda su carrera. Su andadura profesional en el cine comenzó en los años 1960, pero no fue hasta una década más tarde cuando alcanzó la fama gracias a papeles protagonistas en películas de directores como Arthur Penn, William Friedkin, Francis Ford Coppola, Alan Parker y Mike Nichols. Entre sus películas más famosas destacan las secuelas de Superman (Superman II y Superman IV) o Rojos, dirigida por su gran amigo Warren Beatty. También participo en Bajo el Fuego de Roger Spottiswoode, Hoosiers de David Anspaugh, Otra Mujer de Woody Allen o Bat 21 de Peter Markle. Su primer Óscar lo ganó en el año 1972 a mejor actor principal por la película French Connection. Contra el imperio de la droga, mientras que el segundo llegó en el año 1993 por la película Sin perdón.

Su matrimonio con Betsy Arakawa

El actor y Gene Hackman y su mujer, la reconocida pianista Betsy Arakawa, se conocieron en un gimnasio de Los Ángeles donde ella trabajaba. Fue en el año 1984 cuando comenzaron a salir y ella se mudó a la casa del actor en Santa Fe, Nuevo México. Desde la retirada profesional del actor, ambos llevaban una vida tranquila y se les podía ver haciendo trabajos de jardinería y montando en bicicleta por el barrio.

La muerte de Gene Hackman ha causado un gran impacto

No solamente por tratarse de algo verdaderamente inesperado sino que, a su vez, se ha producido de una forma verdaderamente desoladora. Sin duda, estamos ante una de las pérdidas más impactantes y desgarradoras en cuanto a actores se refiere, ya que a lo largo de su amplia trayectoria ha logrado cautivar y calar muy hondo en el alma y los corazones de sus seguidores. Descanse en paz.