El mundo de la interpretación está de luto. Michelle Trachtenberg, reconocida actriz estadounidense que formó parte del elenco de Gossip Girl, ha fallecido a los 39 años, tal y como ha confirmado el medio neoyorkino The Post. Gracias a fuentes policiales, no solamente han confirmado la trágica noticia, sino que también han podido saber que este fallecimiento no está siendo investigado como sospechoso. Debemos tener en cuenta que, en los últimos meses, a través de redes sociales, muchos de los seguidores de Michelle no pudieron evitar mostrar cierta preocupación por ella. Al parecer, desde hace un tiempo, la actriz realizaba diversas publicaciones en Instagram que eran un tanto peculiares. Debido a las críticas recibidas, ella no tardó en salir en su defensa: «Explicadme por qué me veis enferma. ¿Perdieron el calendario y no se dieron cuenta de que no tengo 14 años? Tengo 38. Qué triste que hayan dejado un comentario así».

Es importante tener en cuenta que, a pesar de todo, todavía no se sabe con exactitud la causa de la muerte. Eso sí, lo que sí se ha dado a conocer es que, recientemente, Michelle se sometió a un trasplante de hígado y que, según fuentes cercanas al mencionado medio, «podría haber estado experimentando complicaciones». Aunque se cree que la joven falleció por causas naturales, se espera que en las próximas horas se le realice la autopsia para determinar, con exactitud, las causas de la muerte. Sea como sea, lo cierto es que nada hacía presagiar que este fallecimiento iba a producirse de esta manera tan repentina e inesperada. Y es que la madre de Michelle Trachtenberg fue la que encontró el cuerpo sin vida de su hija, aproximadamente a las 8 de la madrugada (hora local) de este miércoles 26 de febrero. ¡Algo verdaderamente impactante y desgarrador, qué duda cabe!

¿En qué series salió Michelle Trachtenberg?

La actriz comenzó su carrera en el mundo de la interpretación cuando tan solo tenía tres años haciendo anuncios de televisión, pero fue unos años más tarde, a los 6, cuando logró su primer papel en una serie de televisión: fue en la famosa Ley y orden. Poco más tarde consiguió su primer papel en la serie Las aventuras de Pete & Pete de Nickelodeon.

Su primer proyecto en una película fue en Harriet, la espía y más tarde continuó con la serie Meego, pero la serie que la catapultó a la fama fue Buffy, Cazavampiros en la que comenzó cuando tenía 15 años y en la que estuvo 66 episodios hasta el final de la misma.

A principios de la década de los 2000 su popularidad siguió creciendo y fue la presentadora del programa Truth or scare, tuvo un papel en la famosa película Eurotrip y protagonizo la reconocida película Soñando, sonándoselos… triunfé patinando. Más tarde logró también uno de los papeles secundarios más famosos de la televisión: interpretó a Georgina Sparks en Gossip Girl. Sin duda, una triste y dura pérdida para los amantes de estas series que marcaron a toda una generación. Descanse en paz.