La OMS estudia trasladar el crucero en el que han muerto 3 personas por hantavirus a Canarias: hay 14 españoles a bordo

El crucero de lujo MV Hondius planea evacuar a los 149 pasajeros que continúan a bordo después de que tres personas murieran por un posible brote de hantavirus. La naviera propietaria del barco, la neerlandesa Oceanwide Expedition, ha reconocido que «está gestionando una grave situación médica» y estudia la posibilidad de realizar pruebas a los pasajeros y desembarcarlos en Las Palmas o Tenerife.

El Área de Sanidad Exterior de la Delegación del Gobierno en Canarias ha confirmado que mantiene el contacto con distintos organismos, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS), para aplicar las medidas sanitarias «basadas en la evidencia y en la evaluación de riesgos» ante esta posibilidad. El crucero partió desde el puerto argentino de ushuaia y se dirigía a Cabo Verde, siendo su destino final Canarias, según ha informado la OMS.

Desde la Delegación del Gobierno en Canarias se ha informado que Sanidad Exterior mantiene reuniones con la Subdirección de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad, así como con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. El objetivo es realizar un «seguimiento y abordar la actuación en caso de que se tenga que producir una escala en Canarias».

14 españoles a bordo del crucero

El Ministerio de Sanidad ha informado que el crucero tiene unas 150 personas, de las que unas 14 serían españolas. El Ministerio mantiene contacto con la OMS y con las autoridades implicadas, que facilitarán la información.

La embarcación está frente a las costas de Cabo Verde debido a la negativa de las autoridades caboverdianas a permitir su desembarco por motivos de «segurdiad pública nacional». Ante la negativa de Cabo Verde, se está barajando la opción de navegar hasta Gran Canaria o Tenerife como punto de desembarque, donde podrían llevarse a cabo nuevos exámenes médicos y la gestión de los casos.

«Se está barajando la opción de navegar hasta Las Palmas o Tenerife como punto de desembarque, donde podrían llevarse a cabo nuevos exámenes médicos y la gestión de los casos», ha informado Oceanwide Expeditions en un comunicado.

El plan contempla que los turistas bajen del barco en Cabo Verde, según ABC, aunque han respondido con negativa, mientras una parte de la tripulación se encargaría de trasladar la embarcación hasta España sin pasajeros a bordo.

Por su parte, Canarias pide tranquilidad. El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, ha trasladado «una relativa tranquilidad en la medida en la que está detectado y se trabaja con total garantía».

El crucero salió desde Argetina el 20 de marzo. Antes de llegar a aguas de Cabo Verde, el barco pasó por la Antártida continental, las Islas Malvinas, Georgia del Sur, la isla Nightingale, Tristán, Santa Elena y la isla Ascensión.

Piden tranquilidad por el posible brote de hantavirus

La OMS le ha restado gravedad al posible brote de hantavirus en el crucero. «El riesgo para el público en general sigue siendo bajo. No hay necesidad de pánico ni de restricciones de viaje», ha señalado el director regional del organismo para Europa.

El Departamento de Sudáfrica ha identificado a dos de los tres fallecidos. Se trata de una pareja de ciudadanos neerlandeses. Actualmente hay dos miembros de la tripulación a bordo con síntomas respiratorios agudos, uno leve y otro grave. Ambos requieren atención médica urgente.