Sabalenka dice lo que piensa de las tenistas trans y se lía la mundial: «Es injusto…»

Aryna Sabalenka, actual número uno del tenis femenino, ha generado una enorme polémica tras pronunciarse de forma contundente sobre la participación de mujeres trans en el circuito profesional. En una entrevista concedida en los días previos a su exhibición frente a Nick Kyrgios en Dubai, la bielorrusa afirma que considera «injusto» que una jugadora tenga que competir contra lo que define como «un hombre biológico».

La tenista explica que, aunque asegura «no tener nada» en contra de las personas trans, cree firmemente que las deportistas que han pasado por la pubertad masculina mantienen una «ventaja física difícil de compensar» mediante reglamentos o tratamientos hormonales. «Una mujer puede trabajar toda su vida para llegar a su máximo nivel, y aun así no podrá igualar la fuerza o la potencia derivada de un cuerpo masculino», cuenta Sabalenka. Según su opinión, esto convierte los partidos en situaciones de desventaja para las jugadoras nacidas mujeres.

Sus declaraciones han sido interpretadas como un desafío directo a las normas actuales del circuito femenino. A día de hoy, la WTA (Women Tennis Association) permite la participación de mujeres trans siempre que cumplan una serie de requisitos estrictos, entre ellos mantener niveles reducidos de testosterona durante un periodo prolongado. Sin embargo, para Sabalenka estas medidas no corrigen lo que considera una diferencia física estructural: fuerza, explosividad y velocidad superiores, producto del desarrollo masculino.

«Si jugáramos en condiciones normales, me sería muy difícil competir contra hombres. Físicamente, son más fuertes», confiesa Aryna. «Quizá podría ganar a algunos dentro del Top 1000, por ejemplo, contra alguien que no tenga un saque tan fuerte», señala.

Por su parte, Nick Kyrgios, ha respaldado sus comentarios al ser preguntado sobre el tema, aunque se mostró más prudente. El australiano reconoce que no se siente «especialista» para opinar, pero afirma entender la postura de la bielorrusa y considerarla «razonable» dentro del debate actual del deporte.

Ahora bien, según dirigentes de la WTA, actualmente no hay mujeres trans compitiendo en torneos profesionales. Aun así, la posibilidad futura y la presión social mantienen vivo un debate que ahora Sabalenka ha colocado en primer plano.