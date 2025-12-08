Alcaraz cae ante Tiafoe en una pachanga en Estados Unidos

Carlos Alcaraz y Frances Tiafoe se dejaron ver ante el público estadounidense en una pachanga de tenis celebrada en el Prudential Center de Newark de Nueva Jersey y el español cayó ante el francés en un partido de exhibición que ambos jugaron al trote. Con la intensidad bajo mínimos y con la única intención de deleitar a los aficionados con un buen repertorio de puntos, así pasó este domingo el murciano tras poner fin a la temporada en las ATP Finals.

Alcaraz venía de pasar las vacaciones en Miami y voló hasta Nueva Jersey para disputar la primera de dos exhibiciones, en la que perdió contra Tiafoe en el súper tie break por 3-6, 6-3 y 7-10. Tras esta gira anticompetitiva, el campeón de seis Grand Slams volverá a Murcia para centrarse en el descanso antes de encarar su gran objetivo de ganar el Open de Australia en 2026.

El segundo amistoso lo jugará de vuelta en Miami en la madrugada española del martes en torno a las 1:00 horas. Alcaraz se medirá con la promesa del tenis mundial, Joao Fonseca, después de divertirse con Tiafoe y dejar para el recuerdo un puntazo de espaldas tras un apalabrado intercambio de golpes que jamás se vería en la alta competición.

PELO. AMOR. DE. DEUS. O que é isso???? Alcaraz e Tiafoe em um modo absurdo na exibição! E quanto mais eu vejo o Carlitos, mais eu fico ansiosa pra ver o espanhol jogando contra João Fonseca amanhã! pic.twitter.com/m4deloOKT2 — Marcela Linhares (@ma__linharess) December 8, 2025

Alcaraz también se divierte

«La mayor diferencia es que en un torneo hay que mantener la concentración, y es exigente tanto física como mentalmente. Una exhibición es solo un día. Sólo hay que mantener la concentración, calentar y entrenar poco y sólo para un partido. Se puede interpretar una exhibición de diferentes maneras. Puedes hacerlo por diversión, jugar buen tenis, buenos golpes y divertirte. O puedes tomarlo muy en serio y usar tácticas y patrones para replicarlos en los torneos. Intentaré tomarme estos partidos en serio, pero al mismo tiempo divertirme lo máximo posible», dijo Alcaraz recientemente sobre esta clase de partidos.