Ayuso también se rebela en la Vuelta: supera a Romo para ganar en Los Corrales de Buelna

El Juan Ayuso más reivindicativo triunfa en Los Corrales de Buelna. El ciclista del UAE, en plena guerra civil con su equipo, ha conseguido su segunda victoria de etapa, imponiéndose en el sprint final a Javi Romo, con el que llegó escapado a la meta. El español certifica de esta forma su doblete, con la que es su primera victoria una vez que se ha oficializado su marcha del equipo al término de la temporada.

La «dictadura» que denunció en las filas del equipo emiratí se está dando en la carrera, siempre en un apartado plenamente deportivo. Desde que la Vuelta pisara suelo español en la etapa cinco, han sido cinco los triunfos del UAE: la contrarreloj por equipos, los dos de Vine y los dos de Ayuso. Sin opciones en la general, el alicantino está resarciéndose de no poder competir el triunfo final, con exhibiciones en etapas importantes.

La carrera, marcada en los últimos días por los incidentes protagonizados por activistas propalestinos, ha recuperado la normalidad relativamente este jueves. Aunque en Laredo se dieron manifestaciones en contra de la presencia del equipo Israel-Premier Tech, no fueron a más y la etapa transcurrió con normalidad. Eso sí, hubo presencia masiva de banderas de Palestina, aunque también se vio alguna de Israel en algún tramo del recorrido.