El equipo de Israel vuelve a pronunciarse: «Si abandonamos aquí, sería el cierre del equipo»

Israel-Premier Tech ha vuelto a pronunciarse. Después de los intentos de su expulsión de la Vuelta a España después del boicot de manifestantes propalestinos, los israelíes no cedieron ante las presiones y lanzaron un comunicado confirmando su continuidad en la competición.

Un discurso que ha confirmado Óscar Guerrero, director del equipo, antes del comienzo de la 12ª etapa de la carrera: «Yo puedo entender la postura de más de un equipo, seguramente sería mejor para ellos que no estuviésemos aquí. Me gustaría que se pusieran en nuestro sitio, tanto los corredores como los equipos. Tenemos los ánimos de casi todos los directores y personales».

En las últimas horas, el conflicto ha traído multitud de solicitudes de su expulsión inmediata después del conflicto político con Palestina. Centenares de protestantes atentaron contra la seguridad de los ciclistas, provocando tres detenidos y cuatro agentes de policía heridos. Un acto que provocó que se cancelase la anterior etapa y que hizo que el director técnico de la ronda española dejase caer que la mejor solución es que se echasen a un lado.

Aun así, Guerrero mostró el grave precedente que sentaría si hubiesen accedido: «Entiendo que no es fácil para ellos, pero hay que estar en nuestra posición para opinar. Desde fuera se puede ver diferente, ‘te vas a casa y la semana que viene corres en otro sitio’. Si nosotros abandonamos aquí, sabemos que a partir de ahora en cada carrera seríamos el objetivo. Tendríamos al final que bajarnos de todas partes. Al final hay que ser realistas porque sería el cierre del equipo. ¿Qué hacemos con las 180 familias que están trabajando para hacer este deporte que llevamos haciendo toda la vida?», zanjó.

En la etapa de este jueves, varios protestantes se han vuelto a presentar cerca de la carrera para mostrar su desacuerdo con la presencia de Israel. Un conflicto que no muestra síntomas que se vaya a relajar en los próximos días, aunque habrá un dispositivo de seguridad nunca antes visto.