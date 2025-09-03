Israel confirma que seguirá en la Vuelta: “Otra decisión sienta un precedente peligroso”

El equipo Israel-Premier Tech ha confirmado que no abandonará su participación en la Vuelta a España. Tras los graves altercados con la manifestación propalestina en la recta final de la etapa en Bilbao, los israelís se han pronunciado después de las presiones desde diferentes frentes para que abandonasen la competición.

A pesar de que el propio director técnico de la Vuelta insinuase que lo mejor era que se hicieran a un lado para «facilitar la seguridad», Israel-Premier Tech aseguró que su compromiso pasar por seguir compitiendo ya que «cualquier otra decisión sentaría un precedente peligroso en el ciclismo para todos los equipos».

También expresó su «respeto a protestar, siempre y cuando sean siempre pacíficas y no pongan en riesgo la seguridad del pelotón». En las últimas horas la UCI y la policía local ha realizado una operación bajo mínimos para poder lidiar con la tensión en diversos puntos de la ciudad vasca, donde hubo tres detenciones y hasta cuatro agentes de la Ertzaintza heridos. «El comportamiento de los manifestantes no solo fue peligroso, sino también contraproducente al privar a los aficionados vascos al ciclismo, una de las mejores del mundo», aseguró en el comunicado.

Pocos después, la organización lamentó los altercados y señaló que, aunque «respeta y defiende el derecho a la manifestación pacífica», no puede permitir «actos que pongan en riesgo la integridad física de los participantes y sus equipos». Es por ello que ha informado que «trabajarán con las autoridades y cuerpos del Estado para garantizar la seguridad en las próximas etapas».

El comunicado de Israel-Premier Tech tras los altercados en La Vuelta

«Israel – Premier Tech es un equipo de ciclismo profesional. Como tal, el equipo sigue comprometido a competir en la Vuelta a España. Cualquier otra decisión sienta un precedente peligroso en el deporte del ciclismo, no solo para Israel – Premier Tech, sino para todos los equipos. Israel – Premier Tech ha expresado repetidamente su respeto por el derecho de todos a protestar, siempre y cuando esas protestas sean pacíficas y no comprometan la seguridad del pelotón.

La organización de la Vuelta a España y la policía están haciendo todo lo posible para crear un entorno seguro y, por ello, el equipo está especialmente agradecido. Sin embargo, el comportamiento de los manifestantes hoy en Bilbao no solo fue peligroso, sino también contraproducente para su causa y privó a los aficionados vascos al ciclismo, algunos de los mejores aficionados del mundo, de la llegada de etapa que merecían.

Agradecemos a los organizadores de la carrera y a la UCI por su continuo apoyo y cooperación, así como a los equipos y corredores que han expresado su apoyo tanto pública como privadamente y, por supuesto, a nuestros aficionados.»