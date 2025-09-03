La Vuelta invita al equipo Israel a irse: «Que se den cuenta que estando aquí no facilitan la seguridad»

El director técnico de la Vuelta a España ha abierto la puerta a que el equipo Israel-Premier Tech abandone la carrera. Tras el boicot en la etapa 11, celebrada en Bilbao, Kiko García, director técnico de la ronda española, se ha pronunciado sobre la presencia del conjunto israelí. «Solo hay una solución: que el propio equipo de Israel se diera cuenta que estando aquí no facilita la seguridad», ha señalado. Unas declaraciones con las que invita al equipo a marcharse de la carrera para evitar más protestas.

Este miércoles, la etapa ha tenido que acabar antes de tiempo debido a las protestas en contra de Israel. Algo que se ha convertido en habitual debido a la presencia del equipo que lleva el nombre del país. Los intentos de boicot por parte de los activistas propalestinos han llevado a suspender la llegada a meta, poniendo el final a tres kilómetros del final, dejando la etapa sin ganador y tomando los tiempos de ese punto como referencia.

La meta de Bilbao estaba plagada de manifestantes con banderas de Palestina y pancartas en contra de Israel y su gobierno. Las fuerzas de seguridad no han podido garantizar a la organización que el final de la etapa pudiera transcurrir sin incidentes, por lo que han decidido que no finalizase en el punto en el que debía hacerlo. Podía poner en riesgo la integridad física del pelotón, como ha pasado ya en diversas ocasiones a lo largo de la carrera.

Por este motivo, se ha planteado al director técnico de la Vuelta a España, Kiko García, la posibilidad de que el equipo sea expulsado de la carrera. Ha explicado que, como organizadores, no pueden expulsar al equipo, puesto que no hay un motivo relacionado con lo meramente deportivo para ello. Israel-Premier Tech tiene licencia UCI ProTeam y acude como invitado por sus éxitos deportivos a las tres grandes vueltas –Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España– por lo que sólo pueden dejar la carrera si es de motu propio.

Las protestas contra Israel afectan a la Vuelta

La etapa de Bilbao ha finalizado antes de lo previsto. Lo ha hecho con Tom Pidcock y Jonas Vingegaard en cabeza, que han metido tiempo al resto de favoritos. Todo, tras un ataque del británico que sólo el líder de la carrera pudo seguir. En el Puerto del Pike, a falta de siete kilómetros para meta –a la que no se llegó– el inglés atacó y dejó atrás al pelotón. Dejó atrás también al danés, pero el líder de la carrera le alcanzó metros después, ya en el descenso.

Los dos se fueron juntos hacia la pancarta de tres kilómetros, que se había establecido como referencia para finalizar la etapa. No hubo ganador, pero los tiempos tomados en ese punto sí que se tuvieron en cuenta para la general. Pidcock y Vingegaard consiguieron arañar segundos, por lo que el líder de esta Vuelta consolida el rojo respecto a Joao Almeida, mientras que el inglés, que estaba cuarto a 20″ del portugués del UAE.