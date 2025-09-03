Vingegaard y Pidcock se quedan sin gloria en Bilbao por las protestas propalestinas en la Vuelta

La Vuelta a España ha tomado una decisión insólita. El boicot de activistas palestinos se ha sucedido durante toda la etapa 11, celebrada en Bilbao y alrededores, lo que ha impedido que las fuerzas de seguridad puedan garantizar que la llegada se dé sin incidentes. Por ello, se ha suspendido el sprint y no habrá ganador. Se toman como referencias los tiempos a tres kilómetros de meta, que servirán para la clasificación general, por lo que Vingegaard y Pidcock arañan segundos al resto de candidatos.

De esta manera, la etapa de Bilbao ha finalizado antes de lo previsto. Lo ha hecho con Tom Pidcock y Jonas Vingegaard en cabeza, que han metido tiempo al resto de favoritos. Todo, tras un ataque del británico que sólo el líder de la carrera pudo seguir. En el Puerto del Pike, a falta de siete kilómetros para meta –a la que no se llegó– el inglés atacó y dejó atrás al pelotón. Dejó atrás también al danés, pero el líder de la carrera le alcanzó metros después, ya en el descenso.

Los dos se fueron juntos hacia la pancarta de tres kilómetros, que se había establecido como referencia para finalizar la etapa. No hubo ganador, pero los tiempos tomados en ese punto sí que se tuvieron en cuenta para la general. Pidcock y Vingegaard consiguieron arañar segundos, por lo que el líder de esta Vuelta consolida el rojo respecto a Joao Almeida, mientras que el inglés, que estaba cuarto a 20″ del portugués del UAE.

De esta manera, el ciclista del Q36.5 se consolida como una de las revelaciones en la general, por lo menos tras la primera semana de competición. A falta de las etapas asturianas, que marcarán el devenir de la carrera, Pidcock se posiciona como uno de los aspirantes a todo en esta Vuelta a España.

Protestas propalestinas paran la Vuelta

La carrera ha quedado empañada por las protestas en contra de Israel y de la participación del equipo Israel-Premier Tech. Algo que ha sido habitual desde que la presente edición de la Vuelta entrara en España, tras comenzar en Italia. Después de sucesivos intentos de boicot, en Bilbao han conseguido que la etapa se parase. Varios activistas lo intentaron al comienzo, en la salida neutralizada, y también durante la etapa. En meta, ante la presencia masiva de gente protestando, la organización se vio obligada a parar la carrera antes.

Se decidió dejar vacante el triunfo de etapa, así como las bonificaciones de meta, y se puso como punto de referencia para la toma de tiempos de cara a la general el punto que marcaba los tres últimos kilómetros. «La etapa ha finalizado a 3 kilómetros de meta, donde se recogen los tiempos para la clasificación general. No hay ganador de etapa», señalaba la Vuelta en sus redes sociales. Todo, al no poder garantizar la seguridad del pelotón en la llegada a la meta de Bilbao.