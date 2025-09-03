Los socios de Sánchez celebran el bochorno histórico de la Vuelta: «Esta etapa la ha ganado Palestina»

Izquierda Unida celebró el boicot orquestado por los manifestantes radicales pro Palestina que obligaron este miércoles a la organización de la Vuelta a España 2025 a cortar la etapa 11 y a tomar una decisión insólita en una gran carrera ciclista: finalizar sin un ganador. El partido político de izquierdas, socio del Gobierno de Pedro Sánchez, reclamó su cuota de protagonismo tras días y días promoviendo este tipo de actos a través de sus canales oficiales que están emborronando la Vuelta.

«Esta etapa de la Vuelta la ha ganado Palestina», publicó en primer lugar Izquierda Unida en sus redes sociales. «La solidaridad internacional de la afición es imparable. Un Estado terrorista como Israel no puede participar en eventos deportivos o culturales como si no estuvieran cometiendo un genocidio», añadió.

Cabe recordar que la semana pasada, Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, pidió mediante una carta dirigida al director de la Vuelta, Javier Guillén, la expulsión del equipo Israel Premier Tech. Todo este clima ha derivado en que este jueves los corredores han sido increpados una vez más por cientos de pro palestinos hasta el punto de cancelarse el sprint final de la Vuelta.

Los socios de Sánchez ‘manchan’ la Vuelta

Pablo Fernández, portavoz de Unidas Podemos, también tomó la palabra este miércoles: «Boicot total al Estado genocida de Israel. Es una vergüenza que un equipo israelí participe en la Vuelta a España. Y un orgullo las miles de personas que están en las calles, plazas y carreteras expresando su apoyo al pueblo palestino y su repulsa al genocidio».

Detenidos en Bilbao

La Ertzaintza ha identificado y detenido durante la tarde de este miércoles en Bilbao a varias personas participantes en la concentración de protesta por la participación del equipo Israel en la Vuelta, que ha celebrado su 11 etapa en Bilbao. Los congregados se han dado cita a las 16:00 horas en la Gran Vía Bilbaína, donde estaba previsto el final de la etapa en la capital vizcaína, alrededor de las 17:30, en medio de un importante despliegue policial.

Miles de personas han secundado el llamamiento realizado por la plataforma Gernika-Palestina, que ha instado a movilizarse en contra de la actuación de Israel en Gaza durante esta prueba ciclista, en la que participa el equipo israelí. Los congregados a ambos lados de la Gran Vía bilbaína, arteria principal de la villa, en la que se ha previsto que desembocaría la carrera, han portado banderas del País Vascos y de Palestina que han ondeado mientras han coreado consigna en contra de Israel, contra «el genocidio» y en solidaridad con Gaza.