Atlético-Valencia: ganar o mascletá

Regresa el Atlético a la casilla de salida. Remedió su raquítico inicio de curso en el que llegó a estar a nueve puntos de la cabeza y llegó al Camp Nou con el liderato a un triunfo, dependiendo de sí mismo. De Barcelona salió trasquilado y en Bilbao se peló ante el Athletic. Dos derrotas en dos jornadas y la cabeza del campeonato, esa que llegaron a rozar con los dedos, se escurrió otra vez hasta los nueve puntos. Este sábado, ante el Valencia, el Atlético vuelve a la misma casilla.

De nuevo a la misma distancia del líder, aunque se refugian en el calor de su estadio, donde no han perdido en lo que va de temporada y el Valencia, su rival, no sabe lo que es ganar. La convincente victoria en la Liga de Campeones en Eindhoven, tan solo la tercera en once partidos como visitante este curso, revitalizó al conjunto rojiblanco, que necesita mucho más en el campeonato español.

El Barcelona, el líder, ha intensificado el ritmo. Pero también el Villarreal, tercero y cuatro puntos por encima del Atlético con un partido menos. A cinco está el Real Madrid, segundo en la clasificación. La exigencia única y válida es ganar, ganar y ganar. Ya no hay descuidos posibles para el grupo de Diego Simeone, que vuelve al Metropolitano. Ahí el Atlético es otro, que ha ganado 10 de sus 11 partidos entre todas las competiciones, con la única excepción del empate con el Elche.

En su casa, a la vez, encadena 10 triunfos que convierten al recinto madrileño en uno de los campos más imponentes de toda Europa. También es el mejor territorio para Julián Álvarez, goleador en nueve ocasiones ante su público, mientras rebusca un impulso a su fútbol, recuperado en parte en Eindhoven, pero aún no del todo, como también ocurrió en el caso de Alexander Sorloth. Del noruego se espera aún una constancia y una eficacia más expresiva en el Atlético.

Su buen partido en Eindhoven es un paso, pero debe dar varios más, para ganarse un sitio más indiscutible. Los dos, como también todos y cada uno de los restantes once jugadores que partieron de inicio el pasado martes, apuntan de nuevo a la alineación titular. Aún no está listo Álex Baena, que se recupera de una lesión muscular y se pierde su tercer encuentro seguido, al igual que José María Giménez. Marcos Llorente será baja por sexto duelo consecutivo, tras el percance muscular sufrido en Getafe. En cambio, Simeone recupera a Clement Lenglet, fuera del choque ante el PSV por una contractura.

Enfrente, el Valencia llega al Metropolitano dispuesto a alargar a cinco su dinámica de encuentros sin perder en el campeonato, aunque visita un estadio en el que nunca ha ganado. Llegan con tres puntos de ventaja respecto al descenso y necesita seguir marcando para cerrar el año fuera de los puestos de peligro. Tendrá un río de bajas y dudas.

Javi Guerra estará disponible, pero sólo pudo completar un entrenamiento esta semana por gripe. Se ausentaron Gayá y Rioja, también afectados por gripe. Tampoco estarán Tárrega por sanción y Diakhaby por lesión de larga duración. Partido a todo o nada entre Atlético y Valencia. Dos equipos que se baten en los extremos de la tabla, aunque destinados por historia a pelear por los mismos objetivos.