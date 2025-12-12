Simeone: «¿Guardiola aconsejó a Xabi? Yo llevo 14 años en el Atlético porque los futbolistas se suman al plan»

El vestuario y los entrenadores, los entrenadores y el vestuario. Una simbiosis vital para el desarrollo del equipo y que copa las conversaciones por la relación de Xabi Alonso con los futbolistas del Real Madrid. Su futuro pende de un hilo a los seis meses de llegar, al contrario que Simeone, que se mantiene en pie tras 14 años en el Atlético. El Cholo dio su receta del éxito para llevar casi una década y media en el mismo banquillo.

«Tengo un pensamiento siempre desde que llegué: todo es gracias a los futbolistas. Mi mayor fortuna es tener a los jugadores que se hayan sumado a una idea y a un plan. Lo hicieron de la mejor manera que pudieron. Tuve grandísimo apoyo, principalmente que es la más parte de este tiempo que llevo en el club, de los futbolistas. Seguro. Yo estoy aquí gracias a los futbolistas, sin duda», inició Simeone.

«Llevo 14 años porque se han sumado a un plan, seguro. Que los futbolistas confíen en el trabajo del entrenador. Podemos creer en los jugadores, pero si los futbolistas creen en el trabajo, ellos son los que van a representar el trabajo del entrenador. Tenemos buenas ideas, buenos pensamientos, los entrenadores somos muy parecidos. La diferencia son los futbolistas. Siempre», añadió Simeone.

El Cholo fue claro cuando le preguntaron si notaría que los jugadores le hicieran la cama. «Los entrenadores siempre pensamos positivamente de los futbolistas porque son los que desarrollan nuestros pensamientos, a veces mejor y otras, peor. Como en la vida, con tu pareja o tus amigos, las relaciones se desgastan, pero es una cuestión de la confianza recíproca de unos con otros», explicó Simeone.

El Cholo volvió a mostrar su satisfacción con la puesta en escena de su equipo ante el PSV. «Me gustó el trabajo colectivo, quitarle tiempo al rival, por eso esas palabras y ahora a pensar en el Valencia, un equipo valiente arriba y con varias maneras de jugar. Me guío en consecuencia de los jugadores que tengo y del rival. Es importantísimo que todos estén a su mejor nivel para que ayuden al equipo», zanjó.