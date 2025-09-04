Ayuso critica el boicot propalestino en Bilbao: «Odian éxitos españoles como la Vuelta»

Isabel Díaz Ayuso ha utilizado sus redes sociales para criticar a los manifestantes propalestinos que el pasado miércoles arruinaron la etapa 11 de la Vuelta en Bilbao con su boicot contra Israel. La presidente de la Comunidad de Madrid ha dado su opinión sobre estos vergonzosos hechos que protagonizaron una etapa histórica para mal.

«Han expulsado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y cualquier otra autoridad nacional del País Vasco. Y una vez en la historia de la vergüenza, se someten a los etarras. Cobardes que se ceban con los deportistas, artistas… Y por supuesto, son antisemitas y odian éxitos españoles como La Vuelta», comenzó la presidente de la Comunidad de Madrid en sus redes sociales.

Lo sucedido el pasado miércoles en Bilbao no tiene precedentes. Se vivieron momentos vergonzosos que arruinaron la etapa número 11 de la Vuelta y pusieron en peligro la seguridad de todos los ciclistas. Unas protestas injustificadas contra el equipo de Israel que no tiene nada que ver con el conflicto generado por su país.

Imanol Pradales también critica a los propalestinos

El lehendakari Imanol Pradales ha lamentado el «espectáculo» que se dio este miércoles en la Vuelta a España a su paso por Bilbao y que ha tildado como «nada edificante» al convertirse las protestas convocadas en favor de Palestina en «algo incívico y poco pacífico», considerando «inaceptable la reacción» de EH Bildu «jaleando y aplaudiendo de esa manera incívica de protestar».

El lehendakari ha recordado que el Gobierno Vasco aprobó en el Consejo de Gobierno de este martes una declaración institucional «muy dura» de condena a «la barbarie» que está ocurriendo en Gaza, en la que se hacía un llamamiento a la comunidad internacional y la Unión Europea para que se implicaran en la búsqueda de un alto el fuego inmediato, se condenaba «lo que está realizando el Gobierno de Israel» y se hacía un llamamiento a «una presión política internacional».