Los manifestantes propalestinos se vuelven a agrupar en la salida de la etapa 12 de la Vuelta en Laredo

Continúa el boicot al equipo Israel-Premier Tech en La Vuelta a España. Un día después de los incidentes que obligaron a suspender la llegada a meta de la etapa 11 del recorrido, un grupo de manifestantes propalestinos ha vuelto a agruparse en la salida de la etapa de hoy en Laredo. La salida de la etapa 12 de La Vuelta se ha producido con normalidad, sin incidentes de peso más allá de los cánticos y protestas de algunos de los aficionados presentes en el inicio del recorrido.

Pese a las declaraciones del director técnico de la carrera, Kiko García, en las que apuntó en el día de ayer que la único solución era que «el propio equipo de Israel se diera cuenta que estando aquí no facilita la seguridad», el Israel-Premier Tech ha decidido continuar con su participación en La Vuelta. En un comienzo de etapa sin complicaciones graves, un grupo de manifestantes ha expresado su descontento con cánticos contra el equipo y banderas de Palestina. «Netanyahu, asesino» o «Israel, fuera de la Vuelta» han sido algunas de sus consignas en el inicio de la etapa de hoy.

🇵🇸🪧 Nuevos manifestantes se agolpan en los alrededores de la salida de la etapa 12 de #LaVuelta25 en Laredo 🤬🔊 Símbolos de apoyo a Palestina a escasos minutos del inicio y gritos de «asesino Netanyahu» 📹 @BorjaCuadrado pic.twitter.com/JTtvgZVNpi — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 4, 2025

El recorrido de la etapa 12 de La Vuelta a España, que cuenta con Jonas Vingegaard como líder, arranca en la localidad cántabra de Laredo y culmina en Los Corrales de Buelna. El perfil de la etapa cuenta con un puerto de primera categoría y otro de segunda. La seguridad se verá reforzada para los próximos días, con un amplio dispositivo de seguridad desplegado por la Policía Nacional con el objetivo de evitar que se repitan las imágenes de día de ayer en la ronda española en el paso de La Vuelta por Asturias los días 5, 6 y 7 de septiembre. Unos incidentes que se saldaron con tres detenidos, que ya han sido puestos en libertad por la Ertzaintza tras practicar las diligencias policiales y a la espera de ser llamados por el juez.

La izquierda española pide la expulsión de La Vuelta del Israel-Tech

El final de etapa fallido, con la insólita decisión de no proclamar un ganador, de La Vuelta en su etapa 11 ha sido celebrado por varios partidos de izquierda de nuestro país. Izquierda Unida, en un mensaje publicado en X (antiguo Twitter), expresó el siguiente lema: «Esta etapa de La Vuelta la ha ganado Palestina». «Un Estado terrorista como Israel no puede participar en eventos deportivos· o culturales», añadió al comunicado. Una posición que va en la misma línea que la de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que la semana pasada pidió la expulsión del equipo israelí al director de La Vuelta, Javier Guillén.

Desde Podemos también han llamado a la expulsión del Israel-Premier Tech. En la tarde de ayer lo hizo el portavoz de la formación, Pablo Fernández, también a través de X. «Boicot total al Estado genocida de Israel. Es una vergüenza que un equipo israelí participe en la Vuelta a España», escribió Fernández. Irene Montero ha ido en la misma dirección en su intervención en La 1 esta mañana. «Con expulsar al equipo es suficiente. Que se expulse al equipo que está legitimando el genocidio», ha argumentado la eurodiputada.