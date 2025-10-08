Raquel Mosquera tras la complicada situación de su marido: "Mi abogado penalista está pendiente de todo"

Raquel Mosquera se encuentra atravesando una complicada situación personal. Y es que desde hace cuatro meses, tal y como informó Kike Calleja, su marido Isi está detenido en París. «No podemos contar los motivos por los que está en esta situación porque es un tema muy delicado», señalaba el periodista. No obstante, como no podía ser de otra manera, esta información ha generado un gran revuelo mediático que ha situado los pasos de la peluquera en uno de los más buscados.

Aunque en un principio, Mosquera optó por un perfil discreto ante el vendaval, finalmente ha decidido pronunciarse. Lo ha hecho a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha compartido un escrito en el que se ha sincerado con sus seguidores sobre lo que está ocurriendo en su vida personal.

«Buenas noches, mis amores y mis corazones. Agradezco inmensamente todas las muestras de cariño y afecto de todos vosotr@s, mis allegados, amigos y familia. Pero que se atengan a las consecuencias aquellas personas que quieran aprovecharse de esta situación y se inventen cosas, sin contrastarlas. Igualmente, aquellos programas en los cuales lleven personas o personajes que sea mentira lo que vayan a contar, ya que no nos conocen de nada para subirse al carro. Que se aseguren antes de contratarles, por el bien del programa», comenzaba a escribir.

La viuda de Pedro Carrasco continuaba su escrito confesando que prefería «guardar silencio y no hacer ningún tipo de comentario» sobre lo que estaba ocurriendo, aunque lo cierto es que al mismo tiempo destacaba que «tenía a su abogado penalista pendiente de todo». «Cuando yo crea que es el momento de hablar y me sienta con ganas, lo haré. Explicaré lo que yo crea que tenga que aclarar», sentenciaba.

Raquel Mosquera e Isi durante la inauguración de su bar Mosquera en Madrid. (Foto: Gtres)

Por otro lado, justificaba su decisión de mantenerse ajena a la polémica señalando especialmente la privacidad y el bienestar de sus hijos, de su familia y de todas aquellas personas que la rodean. «Para todas aquellas personas que me queréis, me respetáis y creéis siempre en mí. Ya que sabéis que cuando yo hablo, hablo muy clarito, sin pelos en la lengua, de corazón y con la verdad por delante, como he hecho siempre», concluía.

De esta manera, Raquel Mosquera ha dejado al descubierto cómo se encuentra y los pasos que va a seguir en estos complicados momentos. No obstante, por ahora, ha preferido no desvelar el motivo por el que Isi se encuentra privado de libertad, así como tampoco ha hecho referencia a si continúan o no manteniendo una relación sentimental. Sin embargo, lo cierto es que no ha negado en ningún momento la información que sacó a la luz Kike Calleja hace tan solo unos días.