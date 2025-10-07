Raquel Mosquera ha reaparecido días después de que Kike Calleja informara que su marido, Isi, «estaría privado de libertad en Francia». El colaborador televisivo adelantó que se trataba de «un tema muy delicado» para la viuda de Pedro Carrasco, ya que ella reside en España junto a su hijo en común. Tras salir a la luz esta información, la peluquera ha sido captada por los medios y, ante la pregunta de la complicada situación legal de su marido, ha reaccionado de manera muy sorprendente.

Raquel Mosquera reacciona a las informaciones sobre su marido

Ante esta situación que vuelve a poner en el primer plano de la actualidad a Mosquera, la archienemiga de Rocío Carrasco ha optado por mantener el silencio. Fue el pasado domingo cuando Calleja soltó la bomba en Fiesta, el programa de los fin de semanas en Telecinco. «Isi, la información que nos llega, es que podría estar privado de libertad en Francia, por eso no se le ve en el domicilio. «Lo importante es ver la reacción de Raquel Mosquera, pero de momento vamos a dejarlo ahí», y dicho y hecho.

Raquel Mosquera en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Raquel Mosquera ha reaparecido en solitario -y no con su marido como era habitual- solo dos días después de que haya salido a la luz esta delicada información. «Buenas noches», ha dicho a las cámaras de Gtres. Vestida con ropa deportiva negra y portando dos bolsas, la peluquera se ha dejado ver de lo más sonriente -y perfectamente maquillada- a pesar de este presunto escándalo que afecta a su marido, que estaría detenido en una cárcel de París un año después de su boda secreta.

Raquel Mosquera no lo niega

Desde que se destapara esta polémica, Raquel no ha negado ninguna de las informaciones que han salido a la luz. De hecho su postura es clara: no va a decir nada al respecto.

‘Fiesta’ informando sobre la situación de Raquel Mosquera. (Foto: Telecinco)

Por el momento, no han trascendido demasiado detalles sobre la situación legal de Isi. Tampoco la razón por la que estaría privado de libertad en el país vecino. De hecho, Kike Calleja tampoco se atrevió a dar demasiados datos sobre la información que adelantó en el programa de Emma García y que dejó atónitos al resto de colaboradores.

«Por lo visto, Isi tenía problemas con el restaurante que tenía aquí en Madrid. El entorno de él sabe muchas cosas y veremos si al final deciden romper su silencio y seguramente entenderemos muchas cosas», dijo el íntimo de Terelu Campos tras avisar el programa de que se trataba de un asunto grave y que podría hacer mella en el matrimonio: «Puede acabar en una ruptura sentimental, pero no es una infidelidad. Ya se han puesto en contacto conmigo dos personas y es posible que tengamos su testimonio. Es decir, esto es el principio de lo que está por venir».