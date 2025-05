En la familia Campos, los silencios nunca han sido eternos. Tarde o temprano, todo acaba saliendo a la luz, y esta vez le ha tocado el turno a Alejandra Rubio, protagonista involuntaria -o no tanto- de unos audios privados que han emergido meses después de haber sido grabados. Se trata de unas declaraciones hechas en 2024, poco después del fallecimiento de María Teresa Campos, en un momento especialmente delicado para el clan. Ahora, en pleno 2025, estas grabaciones salen a la superficie como un eco incómodo del pasado que amenaza con reavivar viejas tensiones familiares.

En esos audios, Alejandra habla sin filtros sobre su tía Carmen Borrego, mostrando un nivel de enfado y decepción que ha sorprendido incluso a quienes están habituados al trasiego emocional del universo Campos. Sus palabras, tan contundentes como poco elegantes, critican duramente la actitud de su tía tras la muerte de la matriarca, especialmente en lo que respecta a un posado exclusivo en la casa de María Teresa, donde Carmen aparece fotografiada incluso en su cama. Alejandra lo califica de «barbaridad», y no duda en cuestionar tanto el gesto como la motivación detrás de él.

Alejandra Rubio y Carmen Borrego en un bar. (Foto: Gtres)

«Mi tía es subnormal. Se ha marcado una exclusiva enseñando la casa de mi abuela, la de Málaga, pero heavy…Hasta fotitos sentada en la cama de mi abuela, cosa que me parece una puta barbaridad. Yo ya no he dicho nada, lo único que Sandra me ha dicho, bueno, tú sal. Yo le he dicho mira, Sandra, yo respeto que cada uno haga lo que quiera, pero mi posición es muy clara. Mis sentimientos y mis cosas se quedan para mí, porque eso no va con mi personalidad y punto», se escucha.

Aunque los audios no son recientes, su publicación ahora no parece en absoluto casual. El momento elegido resulta, cuanto menos, oportuno para quien quiera agitar el avispero: Alejandra Rubio se encuentra en plena transformación pública, en su nueva etapa como madre junto a Carlo Costanzia, intentando proyectar una imagen más comedida y alejada del ruido mediático. Sin embargo, este material del pasado irrumpe como una bofetada a esa nueva narrativa, recordando que en el universo Campos la paz siempre es frágil y que las heridas, por más que se maquillen, siguen supurando debajo.

Portada de las revista ‘Lecturas’. (Foto: ‘Lecturas’)

Sea como fuere, lo cierto es que este episodio no es una anécdota aislada dentro del historial de roces entre Alejandra y Carmen. Su relación ha sido una montaña rusa de gestos conciliadores y puñales por la espalda, siempre con las cámaras al acecho. En los últimos meses parecía haberse enfriado la tensión, o al menos silenciado. Pero estos audios funcionan como gasolina arrojada sobre unas brasas que nunca se apagaron del todo. Por el momento, Carmen Borrego no se ha pronunciado al respecto de este asunto.