El dardo envenenado de Terelu Campos que terminará de hundir a ‘La familia de la tele’

La familia de la tele, el programa que protagonizan los antiguos colaboradores de Sálvame en TVE, no está cosechando los datos de audiencia que prometieron. Hay que recordar que ahora se encuentran en una cadena pública y tienen la obligación de generar buenos resultados. Sin embargo, el público les ha dado la espalda y apenas han superado el 5% de share. Pero, ¿qué tiene que ver Terelu Campos en todo esto? La colaboradora, cansada de recibir ataques de sus ex compañeros, ha puesto de manifiesto este fracaso.

Terelu Campos se ha desplazado hasta Honduras porque tiene que cumplir una misión especial en Supervivientes que Telecinco todavía no ha desvelado. La expectación es máxima y las cámaras de la agencia Gtres se han trasladado hasta el aeropuerto de Madrid para despedir a la tertuliana. Allí se encontraba una reportera de La familia de la tele, quien se ha acercado a Terelu para preguntarle por las incidencias que están surgiendo en su obra de teatro, Santa Lola.

Terelu Campos en el aeropuerto de Madrid. (Foto: Gtres)

La nueva matriarca de las Campos, al darse cuenta del tono que estaba adquiriendo la conversación, ha cortado de raíz a la periodista de TVE y le ha dicho: «No soy actriz y esto lo hago como una cosa excepcional en mi vida. Que queréis reventarla, hacerlo. Y a ver si os da mucha audiencia. Como la que tiene mi cadena». Este dardo ha revolucionado a La familia de la tele, pero Terelu insiste en que no quiere hacer daño a nadie.

«Os lo agradezco muchísimo porque para mí es muy importante las personas con las que he trabajado y convivido durante 14 años de mi vida», ha comentado, intentando calmar la tensión. El problema es que ya era demasiado tarde. La polémica estaba servida.

Terelu Campos reivindica el papel de TVE

Terelu Campos está indignada y ha recordado algo importante: el nuevo programa de los creadores de Sálvame se emite en TVE, que es un espacio público. «Yo no voy a decir nada de la obra de teatro y podéis decir lo que os dé la gana desde la televisión pública, la de todos y quien tenga que tomas medidas las tomará».

A continuación, más enfadada si cabe, ha recalcado: «Podéis decir lo que os dé la gana y como os dé la gana. No sé lo que queréis. Que queréis reventar la obra, hacedlo. Haces lo que os salga del mismísimo moño». Antes de dar por zanjada la conversación, se ha dirigido a la reportera y ha intentado apelar al pasado que compartieron en común: «No me gusta tu tono siendo compañeras como hemos sido. Me parece feo por tu parte y me da hasta pena».

La firme reacción de Alba Carrillo

Alba Carrillo contestando a Terelu Campos desde TVE. (Foto: TVE)

La modelo Alba Carillo, una de las colaboradoras de La familia de la tele, no se ha tomado bien las palabras de Terelu Campos y ha alzado la voz desde el plató para contestarla. «Antes no era su cadena y ahora sí. Por dinero baila el perro. Ella vino aquí y estaba en Mañaneros y en D Corazón. Cuando no tenía nada que aportar, cuando llegó el momento de la noticia, en vez de dárselo a su programa, se fue por la gatera a ‘su cadena’ y dejó tirado a Mañaneros».

Carrillo ha explicado que TVE tuvo mucha paciencia con Terelu y ahora ha comprobado que no se la merecía. «Es tan buena esta cadena que siguió colaborando aquí (…). Pero resulta que le dieron un toque de arriba. Aquí estaba cuidada y no se quería ir de aquí, pero se fue por pasta y no se puede ser así de cínica. Yo la he defendido porque tengo cariño a Alejandra, pero si ella toca mi comida yo me como la tuya. Eso es así». ¿Qué tendrá que decir la hija de María Teresa Campos a este discurso? Se avecina nueva guerra.