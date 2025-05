José Carlos Bernal, marido de Carmen Borrego, ha reaccionado a la polémica de su mujer con Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos está en plena actualidad social tras salir a la luz unos mensajes de audio en los que, tras la muerte de su abuela -la siempre recordada María Teresa Campos-, no dejaban en muy buen lugar a su tía, con la que ha tenido fricciones en varias ocasiones en televisión. Ahora ha sido el esposo de la pequeña de las Campos el que se ha pronunciado sobre cómo recibe está polémica su compañera de vida, que aún no se ha pronunciado al respecto. Dale al play al vídeo que encabeza la noticia para conocer la reacción de Bernal.

Cronología de la polémica entre Alejandra Rubio y su tía, Carmen Borrego

Hace un año y medio, y pocos meses después del repentino fallecimiento de María Teresa Campos, la pequeña de las Campos ofreció una entrevista en exclusiva con posados en el interior de la casa de la presentadora en su Málaga querida, donde habitualmente acuden sus familiares en vacaciones. Sin embargo, esta decisión no gustó del todo a la única hija de Terelu que, en un momento de exaltación, enfado y con el deseo de desahogarse, mandó un mensaje de voz a una persona cercana en el que criticaba duramente la decisión de su tía de abrir las puertas de esta residencia a una revista del corazón.

Alejandra Rubio y Carmen Borrego. (Foto: Gtres)

«Mi tía es subnormal y ya está. Se ha marcado una exclusiva en una revista enseñando la casa de mi abuela de Málaga pero heavy, hasta fotos sentadas en su cama. Me parece una puta barbaridad, yo ya no he dicho nada, lo único que le he dicho a Sandra que yo respeto que cada uno diga lo que quiera pero yo no voy a hablar más de mi abuela y no voy a estar exponiendo esto en televisión porque no va con mi personalidad. Y debe ser que me ha notado en la cara porque es que he flipado sinceramente», dice el audio de la novia de Carlo Costanzia y que hace referencia a la exclusiva de su tía.

Carmen Borrego y José Carlos, en Marbella. (Foto: Gtres)

Un año y medio después de sus duras palabras, ahora este audio ha visto la luz y Alejandra ha acudido al plató de Vamos a ver -donde trabaja como tertuliana- para zanjar todas las dudas y advertir que ha tomado medidas legales contra la persona que ha hecho pública esta conversación: «Ya he hablado con mi abogado y lo estamos mirando. Yo nunca he tomado medidas y pero hay que hacerlo. Esto pasa hace un año y medio. Es una conversación, repito, privada que tengo. Ya le he dicho que lo siento a Carmen y ya está. Saben lo que pienso en mi familia. El fallecimiento de mi abuela era muy reciente. Sigo pensando lo mismo que en el audio. Para mí no era el momento de conceder esa exclusiva. Dicho esto, son sus hijas y era su herencia. Simplemente he dado mi opinión en privado. Ya está, ya le he pedido disculpas. Ella me dijo que no había problema y sabéis como me pongo cuando me enfado. Nadie se ha escandalizado. Podría haber sido peor conociéndome cuando estoy enfadada».

Horas después de excusarse en televisión, el marido de Carmen Borrego ha sido captado por las cámaras de GTRES y ha desvelado cómo se encuentra su mujer tras la polémica con su sobrina.