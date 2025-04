Belén Rodríguez ha reaparecido en televisión tras un tiempo retirada debido a que hace unos meses le diagnosticaron un cáncer de garganta. La colaboradora de programas ha vuelto a Telecinco con varias exclusivas sobre su vida personal. Además de relatar cómo convive con la enfermedad tras terminar el tratamiento, también le ha mandado un dardo a Terelu Campos, su ex amiga.

La relación de Belén Rodríguez con las Campos

Si por algo se caracteriza Belén Rodríguez es por su espontaneidad frente a las cámaras. La tertuliana no suele tener filtros a la hora de pronunciarse según que personajes públicos o polémicas y, en su vuelta a televisión, no iba a ser menos. Desde hace varios años, la relación de la colaboradora con las hermanas Campos ha estado marcada por altibajos. Ahora, Belén ha revelado que tiene una gran decepción con la hija mayor de la siempre recordada María Teresa Campos, que fue su íntima amiga. «Me llamó al principio, se ofreció a llevarme a los médicos súper cariñosa. Le llamé para darle el resultado de la biopsia y nunca más se supo de ella. Esta es la verdad. Carmen se ha portado fenomenal conmigo, me hace comida, me deja ropa, hemos retomado la amistad», ha dicho en TardeAR, donde se ha estrenado como colaboradora.

Belén Rodríguez. (FOTO: TELECINCO)

Rodríguez, sin embargo, ha querido dejar claro que no ha sido así la actitud de Carmen Borrego, que sí que ha estado durante todo este tiempo a su lado y brindándole su apoyo en sus peores momentos: «Carmen Borrego ha estado y no lo digo como reproche. Mi proceso viene de un proceso de tres años en los que he sabido quién está conmigo. Lo de Terelu no lo digo como reproche y me ha sorprendido que al principio se portó muy bien y se ofreció para estar con ella y partir de los resultados ha desaparecido, que está en su derecho. Entre las 50 cosas que tengo que hacer antes de morirme no está reconciliarme con ella. Lo que me sorprendió es que quisiera estar tan presente en mi enfermedad porque realmente ya no estábamos nada una en la vida de la otra, pero no me imaginaba que fuera a desaparecer. No estoy decepcionada con ella, no le reprocho nada. Estoy muy agradecida a Carmen porque se lo ha currado conmigo y me ha facilitado la vida».

Así ha afrontado la enfermedad Belén Rodríguez

El pasado 6 de abril, Belén Rodríguez reapareció en Fiesta, el programa de los fin de semanas de Telecinco. La colaboradora explicó «que no era consciente» de la magnitud de su enfermedad ya que pensó que simplemente era «un bulto» que le quitarían: «En ningún momento pensé que era una enferma de cáncer. Yo, cada vez que alguien me decía que tenía cáncer, pensaba que se iba a morir. Afortunadamente, ya no equivale a muerte, ha avanzado mucho. No le di la importancia que tenía. Me hicieron la biopsia y no me pudieran operar porque era un estadio 3, sobrepasaba la laringe. Me hubieran tenido que quitar la laringe entera, así me lo dijeron. La otra opción eran treinta y cinco sesiones de radioterapia y tres de quimioterapia. Yo no me he hecho la fuerte. Simplemente, ese era mi mundo».

Belen Rodríguez y Terelu Campos por las calles de Madrid/ Gtres

Durante todos estos meses, la experta en realities se ha dado de bruces con la realidad. Aunque ha dejado claro que se ha sentido muy arropada durante todo este tiempo, ahora no es así y siente que afronta esta enfermedad en solitario: «No sabes lo que es dar el parte diario a cincuenta persona estando muda dos meses y medio. Ahora me siento súper sola. Ha estado tan pendiente la gente de mí que ahora me estoy incorporando a mi vida que me ha invadido una sensación de soledad».