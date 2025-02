Primeras palabras de Belén Rodríguez tras acabar su tratamiento: "He estado muy bien cuidada"

Belén Rodríguez está apartada de la pequeña pantalla. Hace unos meses anunció que padecía cáncer y que iba a centrarse en su proceso de sanación. Afortunadamente el fina cada vez está más cerca, de hecho ya ha terminado su tratamiento. Sus primeras palabras después de esta buena noticia han sido para agradecer el trato que ha recibido durante los últimos tiempos.

«Ya he acabado el tratamiento. Inicio la recuperación con ganas y fuerzas para volver a mi vida lo antes posible. Han sido días duros en los que he estado muy bien cuidada. Me quedo con todo el amor y el aprendizaje. Gracias», ha escrito en su perfil oficial de Instagram. Tal y como ha contado la presentadora Emma García, Belén continúa haciendo deporte y en la medida de lo posible ha intentado no modificar su agenda.

Mensaje de Belén Rodríguez. (Foto: Instagram)

El testimonio de Belén Ro, como se la conoce dentro del mundillo televisivo, ha servido de ejemplo para mucha gente. Ha dejado de fumar y ha compartido sus avances en Instagram, gesto que ha animado a algunos de sus seguidores a imitarla. Su amigo Iván Reboso, quien también se dedica a la crónica social, asegura que esto es lo que más ilusión le hace.

Belén Ro se enfrenta al cáncer

Belén Rodríguez es una mujer fuerte, valiente y luchadora. A pesar de ser haber mantenido su vida privada al margen de las cámaras, la tertuliana decidió contar cómo había descubierto que tenía cáncer para intentar ayudar a otras personas.

«Me empezó a doler la garganta en el mes de mayo y pensé que era un catarro que se me había complicado, pero me di cuenta de que era algo más importante aquí, fue un día que estaba yo aquí en el programa y tú me dijiste que estaba chillando mucho. Yo te contesté que tenía el oído mal y me di cuenta, al verbalizarlo, que efectivamente mi oído estaba mal, que algo pasaba. Yo sabía que tenía algo malo, lo tenía clarísimo. Voy al médico porque me lo dijo mi ginecóloga. Le dije que tenía un dolor horrible en el oído y en la garganta y me dijo que me fuese al otorrino», le explicó a Emma García en Fiesta.

Emma García con Belén Rodríguez. (Foto: Telecinco)

Siguiendo su testimonio, se alteró cuando descubrió el diagnóstico, pero lo asumió porque ya sospechaba que le estaba pasando algo extraño. «Yo conozco mucho mi cuerpo y nunca me encuentro mal, no tengo dolores, no me molesta nada y yo estaba tomando medicamentos para la alergia porque pensaba que era eso, lo había buscado en Google y me salía eso. A mí me gusta ir a los médicos sola y fui sola. Me lo dijo mi médico, un doctor maravilloso y me lo dijo tal cual, me dijo lo que era. Me empezaron a temblar las piernas y me puse muy nerviosa, él me dio un abrazo y me dijo que iba a estar conmigo todo el tiempo. Yo en el fondo sabía que tenía esto y por eso no quería ir al médico».

El apoyo que recibe Belén Rodríguez

Belén Rodríguez no está sola, todo lo contrario. Rostros de Telecinco como Emma García le han mostrado su apoyo públicamente, incluso sus rivales han caído rendidos a sus pies. Hay que recordar que hace unos años era íntima amiga de Kiko Hernández, pero tuvieron una discusión cuando trabajaban en Sálvame. A partir de ahí se distanciaron y ahora el ex concursante de GH ha dado marcha atrás para ofrecer su ayuda a Belén. No obstante, ella no quiere hablar del tema, pues considera que en el pasado sufrió mucho y ha optado por manejar el conflicto en privado.