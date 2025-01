Belén Rodríguez da un paso muy importante durante su lucha contra el cáncer

Antes de que acabase 2024, Belén Rodríguez dio una exclusiva en una conocida revista para anunciar una triste noticia: tiene cáncer y está luchando contra la enfermedad. Su tratamiento comenzará a principios de enero de 2025, tal y como confirmó su compañera Emma García. La colaboradora se ha apartado temporalmente de la televisión, pero utiliza sus redes sociales para emitir ciertos comunicados. Recientemente ha dado un paso muy importante: ha dejado de fumar.

También fue Emma García la que anunció en el programa Fiesta que Belén Ro, como se le conoce dentro de la crónica social, iba a romper con el tabaco el día 1 de enero. Dicho y hecho. La tertuliana ha publicado un vídeo donde narra cómo se siente, cómo ha sido tomar esta decisión y qué presentimiento tiene. Tal y como ella misma ha contado, está siendo un reto más fácil de lo que esperaba, por eso anima a todo el mundo que quiera dejar de fumar a intentarlo.

Belén Rodríguez en ‘Fiesta’: (Foto: Telcinco)

«Os cuento en este vídeo mis primeros días de deshabituación del tabaco. Lo comparto por si mi experiencia le puede servir a alguien. Me está resultando más fácil de lo que pensaba. En mi caso era elegir entre el tabaco y mi vida, y elegí vivir», ha empezado diciendo.

Siguiendo su relato, el 30 de diciembre compró el «último paquete de tabaco» de su vida. Ha explicado cómo está siendo el proceso. Dice que lo peor ha sido acostumbrarse a no fumar por las mañanas porque se despierta pronto y se fuma «muchos cigarros». Sin embargo, está haciendo un esfuerzo y se ha dado cuenta de que no es tan complicado cómo pensaba.

Belén Rodríguez en Madrid. (Foto: Gtres)

«Este es el último cigarro que me fumo, he tardado tanto porque quería hacerlo bien (…). Cuando se apague este cigarro se va el tabaco de mi vida», declara durante el pequeño reportaje que ha hecho para ilustrar su gran cambio.

Así ha reaccionado el público

Belén Rodríguez se siente agradecida con todo el cariño que está recibiendo. Lleva mucho tiempo trabajando en la pequeña pantalla y ha colaborado en algunos programas tan longevos como Sálvame, por eso el público sabe perfectamente quién es.

Las reacciones no se han hecho esperar y sus fans se han puesto en contacto con ella para felicitarla por el esfuerzo que ha hecho al dejar de fumar. «Eso es, lo estás haciendo muy bien», escribe un usuario. Hay que tener en cuenta que algunos rostros conocidos también han comentado esta publicación, como por ejemplo el periodista Antonio Rossi.

«Eres única amiga. Y pocos saben lo leal, buena persona, íntegra y además con una fuerza de voluntad y capacidad de superación que nada se te resiste. Elegiste bien y puedes», comenta el colaborador de Vamos a Ver. Sergio Pérez, un comunicador que trabajó en Viva la Vida, le ha dicho: «Eres enorme».

Belén Ro concluye su comunicado con una reflexión muy clara que le ayudará a seguir adelante con sus planes: «El tabaco no es un vicio ni una costumbre, es una adicción. La nicotina es un veneno que mata. Si yo he podido dejarla, tú también». El tratamiento empezó el 28 de diciembre, se ha tomado unas pastillas para no caer en la tentación y poco a poco ha logrado dejar atrás su gran lastre.