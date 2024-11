Belén Rodríguez atraviesa por uno de los momentos más complicados de su vida. Tal y como ha revelado en una reciente entrevista, la colaboradora de televisión ha sido diagnosticada con un tumor en la garganta, un golpe inesperado que la ha obligado a paralizar temporalmente su carrera profesional. Este delicado estado de salud explica las recientes y notorias ausencias de Belén en el debate de Gran Hermano, un hecho que había generado especulaciones y preocupación entre sus seguidores en las últimas semanas.

Conocida por su fuerte carácter y su capacidad para afrontar retos, Belén ha decidido centrar todas sus energías en su recuperación, dejando de lado sus compromisos laborales para priorizar su bienestar. «Me esperan unos meses muy duros, pero haré lo que humanamente esté en mi mano», ha revelado.

Belén Rodríguez en el programa ‘Sálvame Deluxe’. (Foto: Mediaset)

A las declaraciones mencionadas, recogidas en exclusiva por la revista Semana, Belén ha añadido que no quiere «dramatizar con su enfermedad». Además, ha explicado que su decisión de hablar abiertamente sobre su situación se debe únicamente a su costumbre de dar «siempre la cara», dejando claro que su intención de mostrarse transparente con el público continúa intacta, ya que prefiere evitar especulaciones innecesarias.

De acuerdo con las declaraciones del director de la revista mencionada, llevaba meses padeciendo unos dolores de garganta que le hacían presagiar que algo no iba bien: «Venía arrastrando unos dolores de garganta y oído. Fue al médico porque sospechaba que tenía algo, y en una simple exploración con dos médicos, le han dicho que es algo maligno», contaba el mencionado desde el plató del programa TardeAR.

A pesar de las dificultades, Belén Rodríguez ha manifestado su intención de volver a las pantallas una vez que supere esta complicada situación, un mensaje que ha dado esperanza a sus seguidores y ha reforzado la admiración por una figura que ha marcado la televisión española durante años.

El mensaje de apoyo de Ana Rosa Quintana

Ha sido el programa TardeAR el que ha revelado que Belén Rodríguez protagonizará el nuevo número de la revista Semana (el cual saldrá a la venta el próximo 27 de noviembre). Desde el plató, muchos compañeros de profesión han querido expresar públicamente su ánimo y apoyo a la mítica colaboradora de la televisión, aunque sin duda han destacado las palabras de Ana Rosa, quien también ha pasado por una situación similar en el pasado.

«Es una hermana más. Ha estado con nosotros toda la vida. No hay que tener tanto miedo a la palabra, hay que ir al médico, hacer lo que te dicen y tener un pensamiento positivo. No todos son iguales y no todas las situaciones son iguales. No hablo de esperanza, hablo de certezas. Belén, ¡a por ello!», decía la presentadora.