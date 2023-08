La nueva vida de Belén Rodríguez, la colaboradora que Sálvame bloqueó profesional y personalmente

Desde que Sálvame ha desaparecido de la parrilla de la pequeña pantalla ya nada ha vuelto a ser igual para sus colaboradores. Mientras que algunos han tenido la oportunidad de rodar un nuevo docureality de la mano de Netflix, otros han decidido desaparecer (sin tiempo determinado) de la esfera pública. Es el caso de Belén Rodríguez quien ha pasado de ser una de las partes más importantes del elenco mencionado en sus épocas doradas, a convertirse en una doble desterrada alejada de todo el foco mediático.

La periodista atraviesa unos meses complicados. Primero por su distanciamiento más que sonado con Kiko Hernández, el cual era uno de sus pilares fundamentales de su círculo más cercano. A esto hay que añadirle las constantes guerras que ha librado en sus últimos momentos televisivos con los que hasta ahora eran sus amigos, entre las que destacan las Campos. Terelu ya expresó ante las cámaras que las puertas de la casa de su madre siempre estarían abiertas para Belén, aunque, para ello, no tenía por qué encontrarse ni con ella ni con su hermana, dejando más que claro que su relación estaba completamente rota y que, por el momento, no tenía ningún tipo de posibilidad de recomponerse.

Cabe destacar que además del clan Campos y Kiko Hernández ex compañeros como Belén Esteban o Jorge Javier Vázquez también declararon sentirse decepcionados con ella en los últimos coletazos de Sálvame. Con el paso de las semanas Rodríguez se sinceró públicamente y confesó en el programa Fiesta que no lo estaba pasando bien. No obstante, mientras manifestaba el duro momento que estaba viviendo, aseguraba que se recompondría más pronto que tarde y parece que ya ha comenzado a dar los primeros pasos para conseguirlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belén Rodríguez (@be.belenrodriguez)

Intentando dejar aparcados todos sus problemas, tanto profesionales como personales, Belén Rodríguez ha puesto rumbo a Formentera, donde la hemos podido ver al mas estilo ‘Verano azul’ paseando en bicicleta por una de las islas más visitadas por los famosos en la época estival del año. Pese a su recién ruptura amorosa (conocida el pasado mes de julio) la comunicadora se ha dejado ver junto a un amigo, la persona que le ha acompañado durante estos días llenos de paz y tranquilidad, y de la que no se tiene ningún tipo de información. Ambos están disfrutando de unas vacaciones ajenas a todo lo mediático.

Belen Rodríguez de vacaciones en Formentera/ Gtres

Aunque se desconoce cuánto tiempo estará en la isla, lo cierto es que el nuevo esquema televisivo propuesto por Mediaset deja bastante obsoleta la posibilidad de que alguno de los colaboradores de Sálvame vuelve a formar parte de la programación diaria de la cadena, como lo venían haciendo hasta ahora. Sin embargo, todo está bajo un umbral de misterio que no podremos resolver hasta la llegada de la nueva temporada, ya que se desconocen cuáles serán los siguientes pasos que siga Belén, en cuanto a su carrera profesional, tras haberse quedado sin trabajo.