La confesión más impactante de Belén Rodríguez tras ser diagnosticada de cáncer: "No voy a luchar"

Belén Rodríguez ha anunciado que padece cáncer. Aunque no es muy dada a expresar cómo se siente, la colaboradora de televisión ha concedido una sincera entrevista para evitar conjeturas innecesarias y contar el complicado momento por el que está atravesando. Y es que recientemente se habían generado ciertas especulaciones sobre su ausencia en los últimos programas de Gran Hermano o Fiesta, la cual habría quedado explicada tras salir a la luz su delicado estado de salud y su decisión de alejarse de la televisión por un tiempo.

«En verano de este año comienzo a toser periódicamente y me empieza a doler la garganta. Me dio una crisis de tos y estornudos que me duró varias semanas. Ahí empecé a ser consciente de que tenía algo malo», comenzaba a contar. Aunque le costó mucho dar el paso de acudir al médico, Belén revelaba que en cuanto fue a la consulta y le hicieron dos exploraciones, los doctores confirmaron que se trataba de un tumor maligno y que debían tratarlo de urgencia.

Portada de la entrevista de Belén Rodríguez. (Foto: Mediaset)

Al salir, las dos primeras personas a las que llamó para darles la noticia fueron Pablo Mallavia e Iván Reboso (amigo y periodista encargado de realizarle esta inesperada entrevista en Semana). Después, llamó a su amigo Juanlo, a quien considera parte de su familia, y le pidió que, por favor, informara a sus hermanos sobre el diagnóstico. La colaboradora de televisión confiesa que, al hablar con él, no pudo contener las lágrimas y fue entonces cuando le expresó su manera de proceder: «Le dije que tenía un tumor en la garganta y que si me lo podían quitar sin más, fenomenal, pero que si lo tenía extendido no me iba a poner a luchar».

A estas declaraciones añadía que «iba a hacer lo que humanamente esté en su mano» para curarse, pero tenía claro que «ya había vivido lo que tenía que vivir» y que «tampoco iba a luchar desesperadamente». Además, aunque todavía está pendiente de realizarse diferentes pruebas que determinen el alcance de su enfermedad, Belén también señalaba que confía en lo que le dijo el médico, el cual le explicó que no se iba a morir de este tumor. «Tengo un bulto que espero que me lo quiten […] Yo no quiero ir de médico en médico y de quimio en quimio. Insisto. Yo ya he vivido, ya tengo 57 años. He vivido lo suficiente. Cosas muy buenas y también he pasado por las cosas negativas que una persona puede pasar», explicaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belén Rodríguez (@be.belenrodriguez)

Al ser preguntada sobre si tenía miedo, Belén Rodríguez ha sido tajante: «Yo nunca tengo miedo de nada. Me encuentro bien físicamente. […] A la muerte te acostumbras y cuando ves que se está muriendo gente con la que convives, ves la muerte como parte de la vida. La gente se muere. Parte de mi familia se murió. Yo siempre he temido mucho a la muerte de los míos. Pero a la muerte le dejas de tener miedo cuando la miras de frente. Tengo miedo a morirme de una enfermedad larga, pero en el peor de los casos, yo ya he vivido», sentenciaba.