José Fernando, Ortega Cano y Rocío Flores celebran con Rosa Benito su 70 cumpleaños

Rosa Benito está de celebración. El pasado 4 de febrero cumplió 70 años y su familia le ha organizado una fiesta sorpresa a la que ha acudido el núcleo duro de los Mohedano. Es más, también se han dejado ver por allí Rocío Flores y sus tíos, José Fernando y Gloria Camila. Por si fuera poco, la ex colaboradora de Mediaset también ha contado con el respaldo de José Ortega Cano. Este gesto demuestra que, a pesar de todo lo que ha pasado entre ellos, siguen teniendo una relación excelente.

La propia Rosa Benito ha entrado en directo en el programa Fiesta, presentado por Emma García los fines de semana en Telecinco, y ha reconocido que se ha emocionado con esta sorpresa. Según ha contado, le dijo a su hija Chayo que quería celebrar su cumpleaños en Torrejón, ciudad donde vive, pero la cantante le insistió en salir fuera y hoy ha descubierto el motivo. «Me ha entrado una emoción que me he puesto a llorar, pero de emoción. Tengo una familia muy grande y muy bonita», ha declarado.

Gloria Camila con Rocío Flores. (Foto: Gtres)

«Te digo una cosa, Emma, 70 años. Sólo puedo dar las gracias porque es una bendición. Tener la edad que yo tengo y ver todo lo que se ve, sólo puedo dar las gracias. Aunque he pasado muchas cosas, pero me quedo con lo positivo», comenta en Fiesta.

Chayo Mohedano ha sido la encargada de prepararlo todo y no ha dejado espacio a la improvisación. Eran un total de 80 personas y el evento a contado con muchos detalles. Ha sido un gesto espacial que ha llenado de emoción a Rosa, quien ha dejado claro que no le asusta la edad y que se siente orgullosa de seguir evolucionando.

Chayo Mohedano con Ortega Cano. (Foto: Gtres)

«Yo quiero cumplir años y estar como estoy, porque esto es vida (…) Pero tengo que agradecer a la vida porque tengo una familia y unos amigos maravillosos», le ha explicado Rosa Benito a Emma García.

La ausencia de Amador Mohedano

Rosa Benito y Amador Mohedano se separaron hace más de una década, después de que ella se consolidase como una estrella mediática. Cuando pasaron unos años intentaron reconciliarse, pero la historia no llegó a buen puerto. A lo largo del tiempo se han encontrado con numerosos problemas, hasta el punto que Rosa llegó a acusar a su ex de ser el responsable de la crisis económica que estaba atravesando. Ahora la situación está más calmada, aunque cada uno hace su vida.

Chayo Mohedano con Rosa Benito. (Foto: Gtres)

Rosa ha tenido un pequeño gesto con su ex marido durante la conversación que ha tenido con Emma García. La presentadora le ha preguntado si tenía ganas de volver a enamorarse y ella le ha dicho que está muy bien así. Ha recordado que sabe lo que es estar enamorada gracias al padre de sus hijos e insiste en que, a día de hoy, está disfrutando de una libertad que le permite vivir muchas cosas. Ahora viaja, sale a comer y cenar, queda con sus amigos y tiene tiempo para ella.

Amador Mohedano vive en Chipiona, ciudad que le vio nacer, tanto a él como a su emblemática hermana, Rocío Jurado. Mantiene una relación perfecta con sus hijos y no está sólo, aunque ya no puede contar con la compañía de Rosa.