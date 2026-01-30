Carmen Borrego ha reaparecido ante la prensa y los espectadores tras su salida de GH DÚO, ofreciendo sus primeras palabras tras abandonar de manera voluntaria la casa. La hija de María Teresa Campos se mostró tranquila y sonriente al ser captada en el interior de un vehículo, fumando mientras atendía brevemente a los medios. Con una sonrisa tímida y un gesto relajado, Carmen declaró: «Estoy bien y tranquila», palabras que reflejan su estado tras una experiencia marcada por la tensión y la polémica en el reality. Aunque en un primer momento se mostró reticente a atender a la prensa, finalmente bajó la ventanilla y ofreció esta declaración, dejando claro que, a pesar de la presión, se encuentra en un momento de calma tras la tormenta mediática.

El abandono de Carmen Borrego se produjo en la madrugada del pasado miércoles, tras el final de la gala de salvación. La colaboradora aseguró no poder seguir soportando la convivencia con el resto de los concursantes, especialmente tras las discusiones que mantuvo con su compañera de dúo, Belén Rodríguez, y otros participantes de la casa. La situación había alcanzado un punto límite, y aunque su hermana Terelu Campos y su hijo José María Almoguera intentaron convencerla de que permaneciera, Carmen se mostró firme en su decisión de marcharse, iniciando el protocolo de abandono que marca el formato del programa.

La llegada de Carmen al plató de GH DÚO tras su abandono estuvo marcada por un gesto simbólico: arrodillándose, pidió perdón al público por su decisión de abandonar. Con voz quebrada y visiblemente emocionada, afirmó: «Pido perdón al público que me ha ayudado, me ha votado y les he defraudado». Además, explicó que su salida fue la consecuencia de sentirse «fuera de control», un estado que le impidió continuar participando de manera saludable en la dinámica del concurso. Entre lágrimas, Carmen reconoció que había perdido la paciencia tras días de tensión y conflictos constantes con sus compañeros, confesando que el límite había sido alcanzado y que lo más justo para ella era marcharse.

A pesar de las críticas y los comentarios que circulaban sobre su físico y actitud, Carmen se defendió, asegurando que no sentía que su imagen hubiera sido perjudicada durante su paso por la casa. Reconoció que, de joven, había tenido complejos sobre su estatura, pero que ahora, con la madurez adquirida, esos comentarios ya no le afectaban. Asimismo, se despidió de sus compañeros con palabras sinceras y afectuosas, destacando a aquellos con los que tuvo buena relación, como Carlos Lozano, Belén Rodríguez, Antonio Canales, Raquel Salazar y Anita Williams. A cada uno les transmitió mensajes de apoyo, animándoles a retomar la convivencia inicial y a dejar atrás las discusiones y tensiones acumuladas.

Su hijo, José María Almoguera, defendió su decisión desde fuera del reality, explicando que la experiencia en este tipo de programas es muy exigente y que cada persona tiene un límite diferente de tolerancia. Carmen, por su parte, reconoció que, aunque en un momento se arrepintió de haberse marchado, ahora estaba convencida de su elección y de que había hecho lo correcto para preservar su bienestar emocional. Incluso bromeó sobre la situación al mencionar que no devolvería el dinero ganado durante su estancia, señalando que había participado durante tres semanas y que había sido suficiente para ella.