Inda cierra las II Jornadas Jurídicas de OKDIARIO: «El Supremo ha puesto límites al despotismo de Sánchez»

Eduardo Inda ha clausurado este viernes las II Jornadas Jurídicas de OKDIARIO que se han celebrado en Marbella (Málaga) y que han sido un éxito rotundo. Durante su intervención, Inda ha manifestado su preocupación por el retroceso democrático en España bajo el mandato de Pedro Sánchez. En este sentido, ha recordado que «en España estamos más cerca de la autocracia con Pedro Sánchez que de la democracia» y ha añadido que «en el año 2000 había en el mundo unas veinte democracias más que en estos momentos», lo que demuestra que «la democracia no es algo que vaya a más, sino que va a menos, desgraciadamente».

Inda también se ha referido, como no podía ser de otra manera, a la histórica condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha celebrado la reciente decisión del Tribunal Supremo de poner límites al poder del Gobierno: «Ayer lo que hizo el Tribunal Supremo fue poner límites al despotismo de Pedro Sánchez». Además, Inda ha criticado el uso de datos confidenciales fiscales para atacar rivales políticos: «No vale utilizar datos confidenciales fiscales que por la Ley General Tributaria están protegidos, para atacar a un rival político. Eso sólo ocurre en las dictaduras y en las autocracias». Además, ha comparado estas prácticas con las de «Putin, Erdogan, Maduro y Ortega».

Asimismo, el director de OKDIARIO ha subrayado que «lo más importante de una democracia es el imperio de la ley». Inda ha destacado que el fallo judicial es una muestra de esperanza: «Espero que sigan, que continúen, que no se arredren, porque hemos vivido muy peligrosamente en estos años de Pedro Sánchez y creo que vamos a seguir viviendo un tiempo, pero también lo creo, y esto es peligroso, porque este personaje es un déspota, es un autócrata».

Finalmente, ha concluido con un mensaje optimista: «Espero que el imperio de la ley siga triunfando, porque eso será señal de que España sigue siendo una democracia. Nada más y muchas gracias por su asistencia».

Agradecimientos

Eduardo Inda ha cerrado su intervención agradeciendo al Ayuntamiento de Marbella y a la Diputación de Málaga por su apoyo, así como al Hotel Don Carlos, la Mancomunidad de Municipios y al despacho Martínez-Echevarría. Inda ha afirmado: «Gracias a la Diputación de Málaga, al Ayuntamiento de Marbella, a la Mancomunidad de Municipios, al Hotel Don Carlos, a Martínez-Echevarría, que es seguramente el despacho más importante de la provincia de Málaga, de Andalucía y uno de los grandes de España. Y gracias a todos ustedes y gracias a Marbella, que es el sitio más maravilloso del mundo siempre y especialmente en invierno».