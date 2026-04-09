‘Julito’ Martínez, el pagador de Zapatero imputado en el ‘caso Plus Ultra’, comparece pero no declara en el Senado

Julio (Julito) Martínez Martínez, pagador de José Luis Rodríguez Zapatero e imputado en el Caso Plus Ultra, comparece en la Comisión de Investigación del Caso Koldo del Senado, pero no declara. El PP le citó este jueves 9 de abril a las 10:00 horas.

El amigo del ex presidente Zapatero ha iniciado la declaración en el Senado explicando los motivos por los que no va a dar explicaciones en la Cámara Alta. «Comparezco por mi obligación de comparecer», ha explicado Julio Martínez a la vez que ha expuesto que «nunca se ha negado a comparecer», pero que quería hacerlo cuando mejorara su estado de salud.

Julito ha declarado que ha enviado varios informes médicos al Senado para exponer cuál es su estado de salud. «He acreditado con informes facultativos mi situación de salud, envié uno ayer mismo», ha explicado nada más comenzar la comparecencia.

El pagador de Zapatero también asegura que ha sufrido «un trato discriminatorio con otros comparecientes en situación similar de salud». Ejemplo de ello es la mujer de Santos Cerdán, que disfrutó de las procesiones de Semana Santa, pero se negó a venir el pasado lunes al Senado enviando un informe médico.

Julio Martínez ha recalcado, además, que se encuentra investigado judicialmente en el Caso Plus Ultra y que este es uno de los motivos por los que se niega a declarar en el Senado.

«Esto es todo lo que voy a decir», ha zanjado Julio Martínez, dando lugar al comienzo del turno de las preguntas de los senadores. La decisión sobre negarse a contestar a las preguntas ha sido tomada con el asesoramiento de sus abogados.

Preguntas a Julio Martínez en el Senado

El turno de preguntas lo ha inaugurado el Grupo del Partido Popular, que preside la Comisión. Las senadoras han indagado en su relación con José Luis Rodríguez Zapatero y los pagos que le hizo a través de su consultora Análisis Relevante. También le han preguntado por sus viajes a Venezuela con aviones privados, entre otros asuntos.

Tras las preguntas del PP, ha sido el turno de la senadora de Vox Paloma Gómez Enríquez, que le ha preguntado por sus negocios y la consultora Análisis Relevante desde la que pagaban a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero.

La Comisión de Investigación ha seguido con las preguntas de la senadora del PSOE, que ha dicho respetar el secreto de sumarios de las actuaciones judiciales en las que está investigado y su derecho a no declarar. Ha aludido a su estado de salud.

Posteriormente, otro senador le ha preguntado por sus relaciones con altos cargos del Gobierno y empresarios. En concreto, le ha cuestionado por sus contactos con Javier de Paz, también íntimo amigo del ex presidente Zapatero, o Sergio Sánchez, que también se pronunció sobre los informes que el ex presidente hacía para Martínez. «Conocer no es malo», ha llegado a decirle mientras Julio Martínez miraba, pero no contestaba en el Senado.

Los senadores le han hecho numerosas preguntas sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra para la que Julio Martínez trabajó en Venezuela. El Gobierno le dio millones de euros a la aerolínea de los que presuntamente habría cobrado Julio Martínez. Además, le han preguntado por sus reuniones con Zapatero.

Los políticos también se han solidarizado con su estado de salud e, incluso, han llegado a preguntarle si se encontraba bien durante la comparecencia. Tal y como publicó OKDIARIO, Julio Martínez ha acreditado que está diagnosticado de un trastorno ansioso depresivo severo. Los médicos desaconsejaron la presencia de Julio Martínez en la Comisión de Investigación del Senado a la que ha tenido la obligación legal de asistir.