‘Julito’ Martínez: «De los pagos a Zapatero por Plus Ultra hablaré cuando se levante el secreto del sumario»

Julio Martínez Martínez, el empresario conocido como Julito, se niega a desvelar los detalles económicos de su relación con José Luis Rodríguez Zapatero y los remite al secreto del sumario que mantiene cerrado el caso en la Audiencia Nacional. El dueño de Análisis Relevante, detenido en diciembre por un presunto blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra, reconoce en esta entrevista que pagó al ex presidente por sus servicios como consultor pero se niega a precisar cuánto, en qué concepto y durante cuánto tiempo.

Tampoco explica qué hacían exactamente las hijas de Zapatero en su empresa ni cuánto cobraron, qué actividad desarrollaba en Venezuela ni con quién se reunía allí, si se lucró con el rescate de Plus Ultra, qué gestiones realizó ante las autoridades venezolanas para las empresas que le contrataron ni qué papel jugó Zapatero en toda la operación. A todas y cada una de esas preguntas, Julito da la misma respuesta: «De eso hablaremos cuando se levante el secreto del sumario».

PREGUNTA.- ¿Qué se le pagó exactamente a Zapatero y por qué?

RESPUESTA.- No ha salido todo detallado, solo lo que ha querido trascender. De eso hablaremos cuando se levante el secreto de sumario: qué es lo que se pagó, qué no, y por qué.

P.- ¿Y a sus hijas?

R.- También trabajaron con nosotros y lo hicieron muy bien. Pero entiéndame, estoy bajo secreto de sumario. Es que no puedo, aunque quisiera.

P.- ¿Cuándo cree que se levantará ese secreto?

R.- Desgraciadamente es un secreto del sumario un poco largo, pero respeto los tiempos de la justicia y los ignoro totalmente. Solo sé lo que me dicen mis abogados.