Giro de 180º en astronomía: los científicos podrían haber encontrado el noveno planeta del Sistema Solar

El Sistema Solar es nuestra casa y eso ha provocado que sea uno de los rincones que mejor conocen los astrónomos del universo, pero todavía hay muchos detalles que nos sorprenden. Ahora parece que podrían haber encontrado al noveno planeta.

Los astrónomos lo han definido como un candidato posible a ser el planeta nueve del Sistema Solar en un estudio publicado en el servidor científico arXiv, que será publicado en la revista Publications of the Astronomical Society of Australia.

El hallazgo está en el ojo del huracán porque, aunque cumple con muchos requisitos para entrar en la lista de planetas, también tiene una peculiaridad que desconcierta a los científicos.

El descubrimiento que puede convertirse en el noveno planeta del Sistema Solar

El hallazgo fue realizado por un equipo de investigadores de Australia, Taiwán y Japón, que analizó imágenes infrarrojas tomadas por dos satélites antiguos: IRAS, de 1983, y AKARI, que operó entre 2006 y 2011.

Ambos satélites observaron el cielo en momentos muy distintos, lo que sirvió a los astrónomos a buscar objetos que se movieran muy lentamente. Exactamente lo que haría un planeta muy lejano al sol.

Después de analizar dos millones de objetos, el equipo redujo la lista de candidatos a noveno planeta a 13. Pero sólo uno de ellos cumplía con uno de los requisitos clave.

El candidato aparecía en todas las imágenes con el mismo brillo y color, lo que demostraría que podría tratarse del mismo cuerpo celeste observado en dos épocas distintas.

Terry Phan, autor principal del estudio y estudiante de doctorado en la Universidad Nacional Tsing Hua reconoció su emoción y esperanzas para el futuro. «Nos ha motivado mucho», comentó a la revista Science.

¿Por qué algunos astrónomos niegan que sea el noveno planeta del Sistema Solar?

Aunque el descubrimiento es emocionante, hay astrónomos que dudan de que sea el noveno planeta. Por ejemplo, Mike Brown, del Instituto de Tecnología de California (Caltech), revisó los datos y encontró algo inquietante.

Según sus estimaciones, el objeto tendría una inclinación orbital de 120 grados aproximadamente. Es decir, estaría girando en dirección opuesta al resto de planetas que conocemos.

Lo llamativo es que Brown es uno de los coautores de la hipótesis original del planeta nueve: «Esta discrepancia no significa que no esté ahí, que sí indica que no es el noveno planeta».

«No creo que este planeta tenga ninguno de los efectos que estamos viendo en el Sistema Solar», concluyó.

¿Confirmarán la existencia de un nuevo integrante en el Sistema Solar?

Ahora mismo no se ha podido confirmar que realmente sea un nuevo planeta. De momento sólo son dos puntos de luz en el cielo, pero las próximas observaciones arrojarán la información que necesitamos.

La clave la pueden dar nuevos observatorios como el Vera C. Rubin en Chile, que escaneará el cielo con una precisión que jamás hemos visto, lo que podría dar una respuesta definitiva.

Mientras llega ese momento, la comunidad científica seguirá debatiendo si hay algún planeta más allá de Neptuno en nuestro Sistema Solar.