«Cuando rompimos, me ofrecieron mucho dinero por hablar de Cristiano Ronaldo»

Gemma Atkinson, la que según muchos fue la primera pareja de Cristiano Ronaldo en Mánchester, ha hablado recientemente de aquel romance, que no fue a buen puerto. Sin embargo, la actriz y presentadora británica recuerda de manera positiva aquella aventura con el futbolista portugués allá por el año 2007. De hecho, ha confesado que le ofrecieron dinero por hablar mal de él cuando lo dejaron, y no lo hizo porque no tenía nada malo que decir del luso.

«Cuando nos separamos, me ofrecieron mucho dinero para que hablara mal de él, y no lo quise porque no tenía nada negativo que decir sobre él, así que no veo ninguna razón para decir cosas malas de él», desvela en una entrevista para una radio británica. Años atrás, la modelo y actriz inglesa contó también cómo fue su experiencia cuando tuvo su primera cita con el portugués en 2007, cuando aún era futbolista del Manchester United y, según ella, no fue lo que imaginaba, a pesar de que pasaron un buen rato juntos.

«Fuimos a mi casa, él bebió té y vio ‘Fools and horses, fue algo aburrido’», confesó. Ante la atónita reacción de los periodistas quienes no entendían que un programa de televisión había sido protagonista de la romántica velada, Atkinson insistió: «De verdad. Él parecía disfrutar de ella». Cabe destacar que ‘Fools and horses’ fue una popular serie inglesa creada por John Sullivan que debutó en la pantalla chica en 1981 y emitió su último episodio en 1991. Sin embargo, Cristiano Ronaldo estsaba enganchado y aquella noche eligió disfrutar de los viejos episodios en lugar de acercarse más a Gemma Atkinson.

Cristiano Ronaldo y su vida sentimental

La vida sentimental de Cristiano Ronaldo ha despertado interés mediático desde los inicios de su carrera, convirtiéndose en uno de los aspectos más comentados de su figura pública. Más allá de sus éxitos deportivos y de sus títulos, el futbolista portugués ha estado frecuentemente en el foco de la prensa del corazón, aunque siempre ha intentado mantener cierto control sobre su intimidad.

A lo largo de los años, Cristiano Ronaldo fue vinculado sentimentalmente con diversas personalidades del mundo del espectáculo y la moda. Sin embargo, fue su relación con Georgina Rodríguez la que marcó un antes y un después en su vida personal. Desde que comenzaron su relación en 2016, ambos han construido una familia sólida, compartiendo momentos personales y profesionales a través de redes sociales y apariciones públicas.

Georgina ha tenido un papel clave en la vida del futbolista, no solo como pareja, sino también como figura de apoyo en su faceta familiar. Juntos han formado una familia numerosa, y Ronaldo ha expresado en varias ocasiones que la estabilidad emocional ha sido fundamental para su rendimiento dentro y fuera del campo. Esta etapa más madura de su vida sentimental contrasta con los años anteriores, en los que su nombre aparecía con frecuencia asociado a romances fugaces como el de Gemma Atkinson.