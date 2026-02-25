El precioso mensaje de Cristiano Ronaldo a Lindsey Vonn tras su operación: «Las leyendas…»

Lindsey Vonn conmocionó al mundo del deporte con su lesión en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. La esquiadora estadounidense asumió el riesgo de participar en el descenso de esquí alpino con el ligamento cruzado y el menisco de su pierna izquierda rotos. Su caída en el inicio del recorrido no auguraba un buen pronóstico físico para la deportista de 41 años. Vonn, que fue trasladada en helicóptero tras el accidente, se ha sometido a varias cirugías para no sufrir una amputación en su pierna izquierda. La medallista olímpica compartió este proceso en Instagram, donde recibió el apoyo de diferentes personalidades del deporte. Entre ellas, destaca la figura de Cristiano Ronaldo.

“Por fin estoy fuera del hospital. Después de casi dos semanas de descansar en una cama de hospital, casi completamente inmóvil, por fin estoy lo suficientemente bien para moverme a un hotel. No es casa aún, pero es un paso enorme», comenzó el mensaje de la esquiadora en su cuenta de Instagram. Lindsey Vonn ha recibido un aluvión de mensajes de distintas personas, pero uno de los más destacados ha sido el de Cristiano Ronaldo. El futbolista del Al Nassr no dudó en enviar sus mejores deseos a una deportista de su generación, de la que le separa un año de edad.

El emotivo mensaje del jugador portugués llegó como respuesta a la publicación de Vonn en Instagram. «Los campeones se definen por los momentos que ganan, y por los momentos en que nos negamos a rendirnos. Lindsey Vonn, las montañas que has conquistado nunca fueron más grandes que la fortaleza que cargas. Sigue luchando. Las leyendas siempre se levantan”, escribió el legendario ‘7’. Unas palabras de Cristiano Ronaldo a las que Lindsey Vonn no tardó en contestar: «Viniendo de ti, esto significa demasiado”.

Ahora, a la deportista estadounidense le espera un largo proceso de recuperación para recuperar por completo la movilidad en su pierna izquierda. Vonn ha agradecido a los servicios médicos involucrados en sus intervenciones. «Cuando ocurrió la lesión, la situación fue desafiante de varias maneras, pero pudimos recuperar el control. Gracias al Dr. Tom Hackett. Ahora me enfocaré en la rehabilitación y en progresar de una silla de ruedas a muletas en unas pocas semanas», añadió a su publicación en Instagram.

No solo Cristiano Ronaldo apoya a Lindsey Vonn

Cristiano Ronaldo no ha sido la única personalidad del deporte y la sociedad en enviar sus mejores deseos a Lindsey Vonn. La esquiadora estadounidense conmovió al mundo con su desgarradora lesión en los Juegos Olímpicos y también ha generado empatía por su tortuoso proceso de recuperación. Otro de los mensajes más destacados fue el de Zlatan Ibrahimovic. “Rendirse no es opción”, comentó el ex futbolista sueco. «Nunca», respondió Vonn, que fijó el comentario de Zlatan junto al de Cristiano Ronaldo.

Ahora, la ex campeona mundial afronta una larga espera para superar su lesión en la cita olímpica invernal. «Tomará alrededor de un año que todos los huesos sanen. Después decidiré si quiero quitar todo el metal o no, volver a cirugía y finalmente arreglar mi rotura de ligamento. Será un camino largo, pero llegaré ahí», zanjó Lindsey Vonn en su perfil de Instagram.