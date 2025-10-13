El elogio de Ibrahimovic a Modric que pone los pelos de punta

Zlatan Ibrahimovic se ha deshecho en elogios hacia Luka Modric en su última entrevista. Actualmente, el sueco está retirado del fútbol y se encuentra trabajando con la directiva del AC Milan como asesor. «Luka Modric es un maestro. Cuando está en el campo, él es fútbol. No juega al fútbol, él es el fútbol», asegura.

Modric ha fichado este verano por el cuadro italiano después de poner punto y final a su etapa en el Real Madrid. El croata cerró ciclo en el club blanco después de marcar una época, llegando a conquistar un Balón de Oro. El mediocentro siempre ha sido uno de los más elogiados por sus compañeros de profesión, por su calidad, su compromiso y su magia sobre el terreno de juego.

Ibrahimovic no ha sido menos y también ha querido destacar la gran carrera que ha tenido Luka Modric, uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol. «Su carrera ha sido increíble», destacó, para luego comentar que el fichaje del croata fue de las primeras cosas que hablaron al planificar la presente temporada: «Este verano, estábamos convencidos de que le faltaba experiencia: primero elegimos al entrenador y luego hablamos de Modric».

«Ancelotti me dijo que fue el único jugador del Real Madrid que no sufrió lesiones la temporada pasada. Está al 100% físicamente. Y su mentalidad… eso es pasión pura», comentó Zlatan sobre el internacional con Croacia, que ha llegado al Milan este verano. De hecho, el ex jugador sueco reconoció que si llegan a coincidir en el club rossonero: «Si hubiera jugado con él, habría prolongado mi carrera dos años más. Fuera del campo, nos da energía y motivación a todo el equipo».